Devoró y armonizó: las palabras de Rosalía a Ángela Torres luego de cantar a dúo

El jueves por la noche, la cantante Rosalía arribó a Argentina. Su visita a Buenos Aires forma parte de la gira promocional global de Lux, su nuevo y cuarto álbum. En la noche de su llegada, asistió al show de Cindy Cats en el estadio Ferro. Rosalía se ubicó en un sector reservado de la platea VIP donde presenció la mayor parte del espectáculo acompañada por artistas locales como Emilia Mernes, Juliana Gattas y Soledad Pastorutti.

La artista aplaudió con entusiasmo y respondió con gestos de gratitud y reverencias cuando la banda le dedicó un popurrí de sus canciones más reconocidas.

Este viernes al mediodía, la estrella catalana participó del programa de streaming Nadie dice nada, el conducido por Nico Occhiato, quien comparte equipo con Flor Jazmín, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y la reciente incorporación de Ángela Torres .

Rosalia ovacionada por todo el estadio en el show de Cindy Cat en Argentina. pic.twitter.com/8vzWD7TFZG

En el programa, Rosalía habló sobre Lux, su nuevo álbum, y el enorme trabajo que implicó. El disco tiene 18 canciones divididas en cuatro movimientos y dura una hora. Explora la espiritualidad, el feminismo y la transformación personal, con una fusión de flamenco, ópera y pop. Además, incluye interpretaciones en 13 idiomas , algo inédito en su carrera.

Además comentó que ha disfrutado de los platos argentinos dentro de los cuales probó milanesas, empanadas, flan y hasta chimichurri.

Su dúo con Ángela Torres

La joven artista argentina Ángela Torres, nerviosa, tomó el micrófono y preguntó: “¿Fue intencional esta cosa de usar el lenguaje como punto de unión? Siento que este disco nos representa a todos desde lugares muy personales y siento como que hay algo muy... ¡Qué nivel de nervios que tengo!”.

Nico ochiacto en forma de apoyo arrojó un halago hacia su compañera: “Ella es muy fanática tuya y es una gran artista argentina.”. Angelita agregó “Te amo y te admiro muchísimo”

Momi Giardina fue quien lanzó el comentario que convirtió el sueño de Torres en realidad y propuso: “Un pedacito de ‘La Perla’ le podés cantar”, en alusión a uno de los temas más escuchados del reciente álbum. “Sí, pero juntas”, fue la respuesta de Rosalía.

Ambas realizaron unas versión espontánea de “La Perla”. Al finalizar Rosalía, sorprendida por el talento de la joven, dijo con una cara de sorpresa mientras aplaudía: “Ella armonizó. Devoró y armonizó”

Mientras tanto, Santi Talledo abrazó a su compañera, Ángela Torres emocionada lanzó: “Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”.

Posteriormente, Rosalía celebró el registro “mezzo tirando a soprano” de Ángela.

“Sos tan linda... hay algo muy increíble que tenés que es como... sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia? Me solté... sos tan linda... ¿cuánto tiempo te vas a quedar?” fueron las palabras que la cantante argentina finalmente pudo decir a su referente musical.