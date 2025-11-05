Disfraz volador de Halloween: recreó la escena de Mary Poppins gracias a su padre ilusionista

El ilusionista estadounidense Justin Flom, conocido por crear trucos asombrosos, que en su cuenta de Instagram tiene casi 3 millones de seguidores, logró el disfraz perfecto para su hija.

Para Halloween , la niña se disfrazó del personaje icónico de la niñera Mary Poppins , un clásico de Disney del año 1964. La interpretación que realizó fue de la famosa escena donde la niñera vuela gracias al paraguas. El proceso de realización fue compartido en redes sociales por el mago .

Flom utilizó herramientas como poleas y una soga y armó un sistema que permitió que la niña descienda desde una planta de la casa a la otra con el paraguas característico que usa el personaje, esto logró una ilusión de vuelo.

Pese a la preocupación de muchos usuarios, en el video se muestra que se tomaron las medidas de seguidad necesarias: el paraguas estaba perfectamente anclado y, para evitar problemas, la niña no solo iba agarrada al mango, sino que una cuerda le unía al paraguas al sistema de poleas. De esta manera, pudo interpretar la escena a la perfección.

El clip se convirtió en viral, superando las 220 millones de visualizaciones y generó más de 11 mil comentarios. En el posteo se desató un debate sobre el posible peligro del truco.

Mientras muchos usuarios coincidieron en que el acto representaba un sueño hecho realidad, otros apelaron por la seguridad de la niña y comentaron: "Una irresponsabilidad gracias a Dios salió bien, pero así es como suceden los accidentes" y "La escena podría haber terminado muy mal".

Una usuaria compartió una divertida anécdota relacionada: "Cuando era pequeña, agarré un paraguas y salté por una ventana grande, casi matándome... pensando que iba a volar.”

Sin embargo, muchas personas resaltaron que la actitud del padre y destacaron que era "El sueño de todos los niños” y “Todos critican pero no se fijan que eso es infancia tener unos padres que te traten como princesa eso es épico”, fueron de los comentarios más destacados.