El FBI frustró un ataque terrorista durante Halloween y cinco personas fueron arrestadas

El director del FBI, Kash Patel, anunció que hoy en Michigan , se frustró un “potencial ataque terrorista ”, supuestamente dirigido contra el fin de semana de Halloween . Según informó CBS News, cinco personas de entre 16 y 20 años fueron arrestadas el viernes.

El Gobernador de Río de Janeiro dijo que el operativo en las favelas, que dejó más de 120 muertos, "fue un éxito"

Las autoridades confirmaron que los detenidos se basaron en un exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército de Michigan. El exsoldado había sido arrestado en mayo por presuntamente planear un ataque inspirado por el ISIS contra una instalación del Ejército estadounidense en las afueras de Detroit.

El individuo identificado como Ammar Abdulmajid-Mohamed Said , de 19 años, fue acusado de brindar apoyo para un ataque planeado contra las instalaciones del Comando de Tanques, Automóviles y Armamento del Ejército de EE. UU. en el Arsenal de Detroit.

Según información obtenida por CBS News de fuentes policiales, uno o más miembros del grupo de cinco jóvenes arrestados el viernes podrían haber conocido a Said.

El FBI estuvo monitoreando una discusión en línea sobre el posible atentado y aclararon que no existía un plan concreto para el ataque.

La festividad de Halloween está fuera de peligro

Según una fuente policial, la investigación se originó cuando un miembro del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo (JTTF) del FBI descubrió a dos adolescentes participando en una sala de chat en línea vinculada a ISIS.

"Gracias a la rápida actuación y la coordinación con nuestros aliados, se desbarató un violento complot vinculado al terrorismo internacional. Así se defiende la patria: la vigilancia salva vidas",declaró Patel en un comunicado en su red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBIDirectorKash/status/1984307894087561563&partner=&hide_thread=false The FBI stopped a potential terrorist attack in Michigan before it could unfold.



Thanks to swift action and coordination with our partners, a violent plot tied to international terrorism was disrupted.



This is what defending the homeland looks like — vigilance saves lives. pic.twitter.com/r5rkvF5b0D — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 31, 2025

Un portavoz de la oficina del FBI en Detroit informó a CBS News que agentes del FBI estuvieron el viernes en las ciudades de Dearborn e Inkster realizando operativos policiales. No ofrecieron información adicional sobre la investigación, pero aseguraron que no existe ninguna amenaza actual para la seguridad pública y para los ciudadanos del estado de Míchigan .

El Departamento de Policía de Dearborn, emitió un comunicado a través de Facebook donde confirmaron estar al tanto de los operativos del FBI y comentaron: “Queremos asegurar a nuestros residentes que en este momento no existe ninguna amenaza para la comunidad” .