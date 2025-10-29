El Gobernador de Río de Janeiro dijo que el operativo en las favelas, que dejó más de 120 muertos, "fue un éxito"

El gobernador de Río de Janeiro , Claudio Castro , calificó como un “éxito” la megaoperación policial realizada en una favela carioca y sostuvo que “las únicas víctimas fueron policías”, pese a los reportes que indican más de 120 muertos.

Las declaraciones se produjeron esta mañana, tras una reunión con la cúpula de seguridad pública del estado y gobernadores aliados de derecha, donde se evaluó el resultado de la ofensiva contra el Comando Vermelho , desarrollada el día anterior.

Mientras el gobierno celebraba el operativo, informes de última hora hablaban de 136 muertos, 228 detenidos, incendios en favelas y autopistas bloqueadas por familias que huían de la violencia .

Castro, señalado como un político conservador cercano al expresidente Jair Bolsonaro , según publicó La Nación, cuestionó además la falta de apoyo de la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

“La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo”, declaró.

Sigo acompanhando de perto esse dia histórico no combate à criminalidade no Rio de Janeiro. Acabo de tomar uma decisão importante para o nosso estado, que vai nos ajudar a definir os próximos passos nessa luta. pic.twitter.com/seFOP9JmIu

El mandatario regional aseguró que su pedido de asistencia con vehículos blindados del Ejército y la Marina fue rechazado tres veces, y advirtió sobre posibles represalias por parte del crimen organizado ante la magnitud de las bajas e incautaciones.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, respondió que el Gobierno federal no descarta intervenir si el estado no logra contener la violencia.

“Si el gobernador siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden o una intervención federal. Si no logra enfrentar el delito, será tragado por el crimen organizado”, expresó, según la agencia Xinhua.

Analistas del Gobierno brasileño interpretan las declaraciones de Castro como una maniobra política con miras a las elecciones del próximo año, en un contexto en que la violencia en Río vuelve a ocupar el centro del debate nacional.