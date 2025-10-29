Horror en Río de Janeiro: familiares salieron a buscar cuerpos por las favelas y juntaron 50 cadáveres en una plaza

Las imágenes de la operación letal más sanguinaria y letal de la historia del estado Carioca sorprenden al mundo por su crudeza. Se habla que las víctimas fatales ascendería a las más de 120.

Los vecinos del complejo de favelas Penha, en Río de Janeiro, hallaron más de 50 cuerpos un día después del operativo policial más mortífero registrado en la historia de la ciudad. La intervención, dirigida contra el grupo criminal Comando Vermelho, dejó al menos 64 muertos —entre ellos cuatro policías— según el último balance oficial, aunque medios internacionales aseguran que la cifra llegaría a más de 120 fallecidos.

Los cadáveres fueron hallados en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado. Los vecinos de Penha agruparon al menos 56 cadáveres en las calles, tapadas con plásticos y telas.

De acuerdo con medios internacionales, los residentes salieron por su cuenta a buscar a sus familiares desaparecidos y trasladaron los cuerpos encontrados hasta la plaza Saõ Lucas. "¡Asesinos, asesinos!", gritaban frente a la prensa mientras denunciaban una "masacre" perpetrada por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades del estado de Río de Janeiro informaron que al menos 64 personas, incluyendo cuatro policías, murieron en los operativos, mientras que 81 resultaron detenidas.

El operativo, que involucró a 2.500 agentes, tenía como objetivo frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, la segunda organización criminal más poderosa de Brasil, detrás del Primer Comando de la Capital (PCC). Los enfrentamientos fueron intensos: los miembros del grupo criminal respondieron con tiroteos y lanzaron granadas desde drones, según informó El País de Madrid.