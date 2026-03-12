Un hombre armado embistió su auto contra una sinagoga en Estados unidos: fue abatido por la Policía

Un tenso episodio se registró este jueves en una sinagoga del estado de Michigan , en Estados Unidos , donde se denunció la presencia de un posible tirador y un vehículo que se estrelló contra el edificio. El hecho generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y la intervención del FBI.

Una fuente de AP afirmó que “el presunto atacante fue abatido” tras tirotearse con los agentes. El caso se da en plena tensión por la guerra en Oriente Medio, donde Israel y Estados Unidos atacan a Irán.

“Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, la seguridad lo vio y lo enfrentó a tiros” , dijo el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

El incidente se produjo en el complejo religioso Temple Israel, situado en West Bloomfield Township, una localidad ubicada en las afueras de Detroit. Tras los reportes iniciales, la Policía rodeó el lugar mientras equipos de emergencia comenzaron a revisar la zona.

El episodio comenzó cuando un vehículo se estrelló contra el complejo de la sinagoga, se registraron disparos en el lugar, la Policía concurrió a la zona y rodeó el edificio mientras equipos de emergencia inspeccionaban el área. Luego, la oficina del FBI confirmó su participación en la respuesta al incidente.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan”, indicó la agencia federal a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Como medida preventiva, escuelas cercanas y otras instituciones judías fueron colocadas en estado de resguardo, mientras las autoridades solicitaron a los vecinos evitar el área para facilitar el trabajo de los equipos de seguridad.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que trabaja con la Policía Estatal de Michigan para obtener más información del hecho. “El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”, afirmó en un posteo en X.

Temple Israel es una de las principales sinagogas del área metropolitana de Detroit y alberga actividades educativas y comunitarias, entre las que se destaca un centro infantil dentro del complejo.