Multitudinario Halloween mendocino en la Arístides: una noche distinta de "terror", familia y diversión

El festejo de la noche más tenebrosa del año tuvo su multitudinaria réplica en Mendoza . Alrededor de 10.000 personas de todas las edades se acercaron anoche a celebrar la primera edición de Halloween en la Arístides .

Halloween pisa fuerte en Mendoza: cotillones de temporada alta, locales con noches especiales y mucho entusiasmo

Hoy se celebra Halloween 2025: cuál es su verdadero origen, ¿está relacionado a lo 'maligno'?

Familias, parejas, grupos de amigos participaron de la nueva propuesta. Muchos llegaron disfrazados y maquillados para la ocasión, lo que generó un desfile tenebroso espontáneo. El evento comenzó a las 17 y se extendió hasta las 23, con la Avenida Arístides Villanueva convertida en peatonal entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas.

Bares y restaurantes se sumaron con entusiasmo, decorando sus espacios con telas de araña, calabazas, murciélagos y luces temáticas, además de ofrecer promociones especiales. Los mozos también se maquillaron y se disfrazaron, aportando al clima festivo.

La propuesta incluyó juegos, torneos de videojuegos, food trucks y puestos de emprendedores locales, donde incluso se podían conseguir disfraces y máscaras para quienes habían olvidado su atuendo en casa.

La música no faltó. En el extremo norte se presentaron DJ Black Jagg seguido por PRØ – ZACK, mientras que en el extremo sur, Renzo Lorca ambientó el evento desde el comienzo hasta el final.

image

No faltaron los sombreros extravagantes, maquillajes con falsas heridas y hasta motosierras decorativas. Una de las actividades más esperadas fue el desfile de cosplay, donde los participantes mostraron sus mejores atuendos frente al público y un jurado que otorgó premios en efectivo a los mejores disfraces. Los aplausos y vítores acompañaron cada presentación.

image

image

Los “amigos peludos” también fueron protagonistas: perros disfrazados de hot dogs, cuchillos “atravesados” y hasta con estrellas en el pelaje desfilaron junto a sus dueños por la avenida.

Entre sustos y risas, la popular fiesta estadounidense volvió a demostrar su creciente arraigo en Mendoza. Halloween llegó para quedarse, y los mendocinos parecen más que listos para disfrutarlo cada año.



