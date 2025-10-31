Multitudinario Halloween mendocino en la Arístides: una noche distinta de "terror", familia y diversión

El festejo de la noche más tenebrosa del año tuvo su multitudinaria réplica en Mendoza. Alrededor de 10.000 personas de todas las edades se acercaron anoche a celebrar la primera edición de Halloween en la Arístides.
Familias, parejas, grupos de amigos participaron de la nueva propuesta. Muchos llegaron disfrazados y maquillados para la ocasión, lo que generó un desfile tenebroso espontáneo. El evento comenzó a las 17 y se extendió hasta las 23, con la Avenida Arístides Villanueva convertida en peatonal entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas.
Bares y restaurantes se sumaron con entusiasmo, decorando sus espacios con telas de araña, calabazas, murciélagos y luces temáticas, además de ofrecer promociones especiales. Los mozos también se maquillaron y se disfrazaron, aportando al clima festivo.
La propuesta incluyó juegos, torneos de videojuegos, food trucks y puestos de emprendedores locales, donde incluso se podían conseguir disfraces y máscaras para quienes habían olvidado su atuendo en casa.
La música no faltó. En el extremo norte se presentaron DJ Black Jagg seguido por PRØ – ZACK, mientras que en el extremo sur, Renzo Lorca ambientó el evento desde el comienzo hasta el final.
No faltaron los sombreros extravagantes, maquillajes con falsas heridas y hasta motosierras decorativas. Una de las actividades más esperadas fue el desfile de cosplay, donde los participantes mostraron sus mejores atuendos frente al público y un jurado que otorgó premios en efectivo a los mejores disfraces. Los aplausos y vítores acompañaron cada presentación.
Los “amigos peludos” también fueron protagonistas: perros disfrazados de hot dogs, cuchillos “atravesados” y hasta con estrellas en el pelaje desfilaron junto a sus dueños por la avenida.
Entre sustos y risas, la popular fiesta estadounidense volvió a demostrar su creciente arraigo en Mendoza. Halloween llegó para quedarse, y los mendocinos parecen más que listos para disfrutarlo cada año.