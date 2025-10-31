¿Sacrifican gatos negros para Halloween?, por qué proteccionistas piden no dar en adopción estos animales

El color negro siempre se ha asociado al ocultismo, la magia negra y el reino de la oscuridad. Los gatos que tienen el pelaje de este color han sufrido esta reputación y se los considera seres de mala suerte y brujería.

Pero ¿por qué se asocia a los gatos negros con la noche de brujas? Cuenta la leyenda que los Celtas creían que eran la forma felina que adoptaban los demonios y durante la Edad Media fueron perseguidos por creer que eran brujas reencarnadas . De ahí viene la superstición de que cruzarse con un gato negro da mala suerte, una fama que aún hoy siguen pagando.

Protectoras de animale s advierten de la necesidad de extremar la precaución en las adopciones de gatos y animales negros realizadas en fechas cercanas a Halloween para evitar que éstos sean destinados a torturas, rituales y sacrificios satánicos.

Sonia, fundadora de “Estoy Aquí Mendoza ”, ONG protectora de animales y además administradora del grupo Adopción de Gatitos Mendoza asegura que desde mediados de septiembre empiezan a advertir y desde octubre a restringir la oferta de gatitos negros.

Sonia alerta sobre el supuesto peligro que supone para los gatos negros esta festividad: “Para esta época los protectores de todo el mundo advierten sobre el riesgo para gatos negros y en menos medida los blancos. Según las regiones es el motivo. En Estados Unidos por Halloween ya que algunos ‘descerebrados’ hacen sacrificios pero también porque adoptan gatitos negros para completar el disfraz y luego los abandonan. En Centroamérica hay ritos que incluyen sacrificios de gatos negros y en Brasil el rito Umbanda, que si bien no específicamente usa gatos negros en su formalidad, digamos, muchos aprovechan para hacer sacrificios y estafar a gente ignorante con estos ritos”.

“Para esta época también notamos mucha cantidad de pedidos de ingreso al grupo de gatitos de personas que obviamente están detrás de esas prácticas pero se hacen pasar como meros adoptantes.” asegura Sonia y explica que a veces se advierte una confusión en la gente sobre si creen o no creen en brujerías, sin embargo, no se trata de eso, sino que se trata de que hay gente que sí cree en brujerías y que hay estafadores que se aprovechan de eso.

Por otra parte, Sonia explica que también existen personas que se sugestionan de más y dicen que directamente no hay que dar ningún gato en esta época lo que es incorrecto e impide que otros gatitos consigan su hogar.

No obstante, el Doctor Oscar Mellado, abogado por los derechos de los animales, afirma que aumenta la adopción estos felinos durante los meses de septiembre y octubre. “En esta época aumenta la adopción de gatos no solo negros, sino de cualquier color para realizar este tipo de ritos”, aseguró el abogado.