31 de octubre de 2025 - 12:47

Las arañas de chocolate que los chicos esperan ver en su mesa dulce de Halloween

En las mesas dulces de Halloween no pueden faltar los postres de chocolate como el de esta receta.

Estas arañas de Halloween son esperadas por los nños.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

El dulzor suave de la mermelada y la acidez natural de la manzana crea un contraste muy agradable.

Receta de tarta fresca de manzana: en pocos minutos, con 5 ingredientes y en 4 pasos

Por Lucas Vasquez
listo en 5 minutos: este pan de lino y chia en sarten es ideal para tu desayuno proteico

Listo en 5 minutos: este pan de lino y chía en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Por Andrés Aguilera
Ingredientes:

  • 200 g de chocolate negro.
  • 200 ml de crema de leche.
  • 24 ojos de azúcar u hojuelas de chocolate blanco.
  • 12 galletitas planas.

Paso a paso para hacer esta receta

  1. En una olla a fuego medio volcar la crema de leche y llevarla a punto de ebullición.
  2. Retirar del fuego y agregar el chocolate en trozos.
  3. Revolver con una cuchara de madera hasta que se funda.
  4. Refrigerar durante poco más de una hora minutos.
  5. Retirar de la heladera y colocar la crema espesa en una manga.
  6. Armar un copo de crema de chocolate sobre una galletita y luego hacer los pies con tiritas de la crema en los laterales.
  7. Por último, colocar dos ojos de azúcar o hojuelas de chocolate blanco por cada araña.
También podés armar arañas como trufas, al utilizar galletitas de chocolate ralladas y dulce de leche. Tardás menos tiempo y obtenés un resultado igual de rico.

