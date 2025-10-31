Las arañas de chocolate que los chicos esperan ver en su mesa dulce de Halloween

Se acerca el 31 de octubre y es una fecha más que especial para poner en trabajo la creatividad. Durante Halloween es probable que tus hijos quieran disfrazarse y aunque en la Argentina la costumbre de pedir caramelos en la calle no es tan popular.
En las mesas dulces de Halloween no pueden faltar los postres de chocolate como el de esta receta.
Podés ambientar tu casa con ricos snacks dulces para disfrutar en familia. Aprendé cómo realizar las arañas espeluznantes en tan solo 15 minutos.
También podés armar arañas como trufas, al utilizar galletitas de chocolate ralladas y dulce de leche. Tardás menos tiempo y obtenés un resultado igual de rico.