Palitos salados, iguales a los del cotillón, pero más saludables: se necesitan solo 5 ingredientes

Uno de los snacks más famosos de la Argentina son por lejos los palitos salados que se venden en su versión industrial en cualquier negocio o en algunas panaderías que los hace en el momento, para saciar los antojos o para festejos.
Este snack salado es la debilidad de muchas personas. Por eso, no pierdas la posibilidad de recrearlos en casa.
Así como algunos los hacen y venden, vos también podrás y lo mejor es que no lleva mucho tiempo, se hace con lo que hay en tu casa y sobre todo, no requiere de ser un experto en materia gastronómica.