18 de octubre de 2025 - 09:54

Palitos salados, iguales a los del cotillón, pero más saludables: se necesitan solo 5 ingredientes

Este snack salado es la debilidad de muchas personas. Por eso, no pierdas la posibilidad de recrearlos en casa.

Los palitos salados son uno de los snack más famosos del país.

Por Alejo Zanabria

Receta
Los palitos salados son uno de los snack más famosos del país.

Ingredientes

  • 250 gramos de harina leudante.
  • Una cucharadita de polvo para hornear.
  • 3 cucharadas de aceite.
  • 150 mililitros de agua tibia.
  • -Sal, pimienta y aceite para freír.
Paso a paso para hacer los palitos salados

  1. Hacer una corona con la harina y el polvo de hornear sobre la mesa y, agregar los líquidos en el medio: primero, el aceite y el agua junto con una pizca de sal.
  2. Amasar hasta que todo quede bien incorporado y se forme un bollo ideal para pasar al aceite.
  3. Dejar descansar todo por 30 minutos como mínimo.
  4. Ya con la masa lista, será turno de estirarla nuevamente sobre la mesa y comenzar a cortar tiras con el espesor deseado.
  5. Moldear estas tiras con nuestras manos.
  6. Poner todo en aceite caliente por unos cuantos minutos y cuando estén doradas retirarlas antes de que se quemen.
  7. Deja enfriar, pásalos por papel absorbente y prepárate para comer este rico snack.
  8. Es clave que le pongas un poco de sal y si es de tu gusto, aderezos y salsas especiales.
