La casa de La Llorona, la mendocina fanática de Halloween que "aterra" a sus vecinos

Carolina Sanchi, vecina del Barrio Dalvian , es una apasionada de la festividad Halloween . Desde hace varios años, decora su casa con gran dedicación y creatividad, incluso el año pasado fue la ganadora del concurso a la mejor decoración del barrio. Este viernes continúo con su tradición y celebró a lo grande.

La fascinación de Carolina por Halloween nació desde chica, veía películas estadounidenses y se sorprendía por la increíble decoración de los hogares. Al convertirse en madre, decidió que esa tradición sería algo que compartiría con sus hijos.

"Para mi la festividad representa un evento más al año donde uno se reúne, con sus familias, con amigos y lo pasas distinta manera”, destaca.

Hace varios años que trabaja en decorar su casa y, recientemente creó un Instagram de su hogar "La Llorona" , gracias a la ayuda de su cuñada, para generar más publicidad y llegar a más gente. Esta motivación surgió a partir de que muchos ya "pedían por el regreso de La Llorona".

La casa de Carolina, bautizada bajo el nombre de "La Llorona" , fue elegida en 2024 como la mejor en el concurso de ornamentación que organizó el barrio. Según explicó la vecina se basa en una votación donde "la gente es la que elige".

Su casa se ha convertido en un clásico de todos los años en la época de Halloween.

Un evento especial para Halloween

Este viernes 31 de octubre, a las 19 horas, en su hogar ubicado en Cerro Catedral 932, preparó un espectáculo y show para gran cantidad de personas: "Vinieron muchísimos niños, la verdad no podría decir cuantos porque no paraban de llegar, algunos acompañados por sus padres", relata Sanchi.

La idea de Carolina es ir más allá del acto de la simple entrega de golosinas y la decoración. Este año, sumó la propuesta de incluir un número musical.

Para el show, contó con la colaboración de su amiga Juliana Guerci, a quien describe como una "increíble persona y muy generosa, además de una excelente cantante". Juliana interpretó el rol de mamá Imelda, el personaje de la película animada Coco. “Hizo un pequeño show con canciones y por suerte la gente se prendió, estuvo muy divertido” comenta Carolina. Dentro del repertorio, incluyeron la interpretación de la canción "La Llorona".

halloween dalvian show Este año tuvieron un show musical inspirado en la película Coco, de la mano de su amiga Juliana Guerci.

Niños disfrazados recorrieron las calles del barrio

Con respecto a la asistencia, Carolina destacó la presencia de gran cantidad de niños de todas las edades. "Habían de todas las edades, venían madres hasta con bebé en cochecito, niñitos muy chiquititos, no sé, habrán tenido tres añitos, cuatro y de todas las edades. Por ahí ya los adolescentes de 15 años para arriba, no vi mucho", afirma.

Los disfraces de los pequeños sorprendieron por su variedad: “Conde Drácula, de la momia, dinosaurios, tanto que no podría nombrarlos” destaca.

La mayoría de los niños estuvieron acompañados por sus padres, quienes aunque "no se animan a disfrazarse", algunas madres si acompañaron la temática con maquillaje o accesorios.

image

"Estoy súper contenta y agradecida"

Carolina cuenta con el apoyo incondicional de su familia quienes "siempre me apoyan" y grupo de amigas que asisten para ayudarla y acompañarla con la organización. “Siempre me siguen en todo” comenta.

festejo Halloween barrio dalvian

Para ella, lo más gratificante es la reacción del público: “La verdad que me encanta ver la reacción de la gente, de los niños cuando ven las cosas de terror, pero dentro de lo de terror también ponemos cosas divertidas”.

Destaca la hermosa experiencia vivida un año más: “La gente, la buena onda, el clima.. todo estuvo genial. Recibir ese cariño de la gente estoy súper contenta y agradecida”

Finalmente, Carolina resalta la importancia de estos momentos compartidos: "Con las rutinas y con lo acelerados que estamos todos, me parece que está bueno tomarse estos momentos de alegría, de relajarse y compartirlo".