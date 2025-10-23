Acusan a Camilota de usar el dinero donado a Thiago Medina para ir de spa

Camila Deniz volvió a estar en el centro de la polémica luego de atravesar días de angustia por la internación del ex Gran Hermano.

La hermana de Thiago Medina fue cuestionada por pasar un día de spa.

En las últimas horas, Camila "Camilota" Deniz quedó otra vez en el centro de la polémica después de hacer una publicación desde su cuenta de Instagram. La hermana de Thiago Medina decidió tomarse un respiro luego de todo lo que le tocó atravesar en este último tiempo y, para ello, disfrutó de un relajante jacuzzi.

De acuerdo con las imágenes expuestas, la exconcursante de Cuestión de Peso no solo se relajó desde un jacuzzi, sino que además brindó por los nuevos comienzos en su vida con champagne. En ese sentido, al pie de la publicación, la influencer escribió: “Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance”.

Camilota La hermana de Thiago Medina fue cuestionada por pasar un día de spa. web Camilota fue cuestionada por ir a un spa mientras Thiago Medina se recupera del accidente Pero lejos de recibir mensajes de felicitaciones, la publicación desató un gran revuelo y recibió duras críticas y acusaciones. En los comentarios, muchos usuarios la cuestionaron y la acusaron de gastar el dinero que supuestamente recaudó cuando su hermano estuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

“Se fue de spa con la plata que juntó. Jaaaa, que se jodan los que donaron, ella la está disfrutando”, escribió un usuario. Otros señalaron: “Hace unos días pedía plata por el hermano ¿y ahora publica esto?” y “Si te elegís a vos, invertí en educación, estudiá, aprendé un oficio. Progresar no es ir a un spa y tomar champagne mientras no tenés un trabajo ni obra social. ¡Crecé Camila, madurá!”.