Acusan a Camilota de usar el dinero donado a Thiago Medina para ir de spa

En las últimas horas, Camila "Camilota" Deniz quedó otra vez en el centro de la polémica después de hacer una publicación desde su cuenta de Instagram. La hermana de Thiago Medina decidió tomarse un respiro luego de todo lo que le tocó atravesar en este último tiempo y, para ello, disfrutó de un relajante jacuzzi.
De acuerdo con las imágenes expuestas, la exconcursante de Cuestión de Peso no solo se relajó desde un jacuzzi, sino que además brindó por los nuevos comienzos en su vida con champagne. En ese sentido, al pie de la publicación, la influencer escribió: “Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance”.
Camilota fue cuestionada por ir a un spa mientras Thiago Medina se recupera del accidente
Pero lejos de recibir mensajes de felicitaciones, la publicación desató un gran revuelo y recibió duras críticas y acusaciones. En los comentarios, muchos usuarios la cuestionaron y la acusaron de gastar el dinero que supuestamente recaudó cuando su hermano estuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.
“Se fue de spa con la plata que juntó. Jaaaa, que se jodan los que donaron, ella la está disfrutando”, escribió un usuario. Otros señalaron: “Hace unos días pedía plata por el hermano ¿y ahora publica esto?” y “Si te elegís a vos, invertí en educación, estudiá, aprendé un oficio. Progresar no es ir a un spa y tomar champagne mientras no tenés un trabajo ni obra social. ¡Crecé Camila, madurá!”.
Con tales comentarios, acusaron a la hermana de Thiago Medina de haberse aprovechado de la situación del ex Gran Hermano para recaudar dinero y, luego, disfrutar de este mediante ciertos momentos de placer, que ella consideró "un escape" luego de tanto sufrimiento por el accidente de su hermano.