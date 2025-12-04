Mientras las olas de calor extremo se vuelven más frecuentes en Argentina, surge una tecnología que podría reemplazar a los ventiladores y aires acondicionados tradicionales : los techos radiantes . Esta innovación, utilizada en Europa y adoptada lentamente en América Latina, ofrece climatización silenciosa, eficiente y con menor consumo eléctrico.

Los techos radiantes utilizan paneles instalados en el cielorraso que contienen tuberías por donde circula agua a baja temperatura .

A diferencia del aire acondicionado, no generan corrientes de aire, no requieren compresores y distribuyen la temperatura de manera uniforme y silenciosa .

El principio es el mismo que usan los pisos radiantes , pero aplicado al techo para mejorar la eficiencia en refrigeración.

La era de los ventiladores y aires acondicionados ha terminado la nueva tecnología de techos para reducir la factura y climatizar el hogar (3)

Por qué consume menos energía

La clave está en que el sistema trabaja con temperaturas mucho más bajas que un aire acondicionado.

Ejemplo real:

Un aire acondicionado debe enfriar el aire a ~7 °C para generar frío.

Un techo radiante funciona con agua de 16 a 20 °C, lo que requiere menos energía.

Según estudios de eficiencia energética de la ASHRAE (la mayor organización de climatización del mundo), los techos radiantes pueden reducir el consumo eléctrico entre 30% y 50%, dependiendo del tamaño y aislamiento del hogar.

Además:

No usan motores ni ventiladores.

No necesitan ciclos de compresor.

No generan picos de tensión.

En practicidad argentina: permiten mantener el ambiente fresco sin el gasto de un aire funcionando horas a 24 °C.

Ventajas que los hacen tan atractivos

Los especialistas destacan varios beneficios frente a sistemas tradicionales:

Silencio absoluto

No hay turbinas ni unidades externas. Ideal para dormitorios, estudios o salas de reuniones.

Confort térmico uniforme

No hay "chorros de aire frío" ni sectores demasiado calientes.

Ahorro de energía

Al no mover aire ni utilizar compresores, el sistema reduce el costo mensual de electricidad.

Estética limpia

El equipo queda oculto en el cielo raso. No invade el espacio ni requiere instalaciones visibles.

Poco mantenimiento

No tiene filtros, turbinas ni serpentinas que limpiar periódicamente.

La era de los ventiladores y aires acondicionados ha terminado la nueva tecnología de techos para reducir la factura y climatizar el hogar (1)

Integración con energías renovables

En viviendas eficientes, los techos radiantes pueden conectarse a:

Paneles solares térmicos o eléctricos,

Bombas de calor ,

Sistemas geotérmicos ,

Calderas de bajo consumo.

Esto permite climatizar el hogar gastando muchísimo menos y reduciendo la dependencia del aire acondicionado, que es el electrodoméstico que más energía consume en las olas de calor.

¿Es viable instalarlo en Argentina?

Sí, especialmente en:

Obras nuevas,

Remodelaciones profundas,

Viviendas premium o edificios sustentables,

Locales comerciales que necesitan silencio (consultorios, auditorios, oficinas).

En la Argentina, empresas de climatización ya ofrecen sistemas de techo radiante importados o desarrollados localmente.

Aunque la inversión inicial es mayor que un aire acondicionado, se amortiza por el bajo consumo y la vida útil del sistema.

¿Es realmente “el futuro del aire acondicionado”?

Para los expertos, sí.

El crecimiento en Europa y en obras de alta eficiencia lo confirma:

Consume menos,

Es más confortable,

No requiere mantenimiento,

Reduce la huella de carbono,

No recircula aire (mejor calidad ambiental).

Para zonas de clima extremo como el Litoral, la Patagonia norte o el NOA, los techos radiantes podrían transformarse en una de las alternativas más eficientes para climatizar sin depender exclusivamente del aire acondicionado.