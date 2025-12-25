Villarruel cruzó fuerte al biógrafo de Milei: "No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio"

Nicolás Márquez criticó en la red social X a la vicepresidenta que se había quejado por la falta de recursos en el Senado. Ella replicó en la misma red.

La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó hoy a Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, quien la criticó por el presupuesto del Senado.

Márquez había respondido un tuit que contenía una declaración de Villarruel en la que afirmaba que las arcas de la Cámara alta entrarían en rojo, si es que el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas para su funcionamiento.

“Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”, escribió Márquez en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2004203989932347565&partner=&hide_thread=false No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros. Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 25, 2025 A lo que Villarruel respondió: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.