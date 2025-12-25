25 de diciembre de 2025 - 16:47

Villarruel cruzó fuerte al biógrafo de Milei: "No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio"

Nicolás Márquez criticó en la red social X a la vicepresidenta que se había quejado por la falta de recursos en el Senado. Ella replicó en la misma red.

Victoria Villarruel vs. Nicolás Márquez

Victoria Villarruel vs. Nicolás Márquez

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó hoy a Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, quien la criticó por el presupuesto del Senado.

Villarruel reclamó al Gobierno por las cuentas del Senado: En diciembre estamos en rojo

Villarruel reclamó al Gobierno por las cuentas del Senado: "En diciembre estamos en rojo"

Con un mensaje navideño, Villarruel llamó a la unidad nacional y evocó el nacimiento de Jesucristo.

Victoria Villarruel pidió paz y unidad para los argentinos en su mensaje de Navidad

“Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”, escribió Márquez en su cuenta de X.

A lo que Villarruel respondió: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.

“Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que si, las estoy haciendo”, sentenció la Vicepresidenta.

