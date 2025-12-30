El Banco Central cambió el método para medir los gastos en viajes al exterior por pedido de Scioli

El resultado de la balanza turística cambió y ya no muestra una salida tan grande de divisas , tras un pedido formulado por el secretario de Turismo, Daniel Scioli , al ministro de Economía, Luis Caputo.

La modificación en la publicación de los datos de gastos en viajes al exterior por parte del Banco Central derivará en qué 2025 termine con una salida de dólares por turismo emisivo mucho menor, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según los cambios, en el 2025 los egresos por turismo se reducirían de US$ 13.350 millones con la vieja metodología, a US$ 10.241 millones con la nueva, 23% menos.

Scioli le pidió al ministro de Economía que el Central modificar la forma de exhibir los gastos de los argentinos en turismo internacional, una variable que viene aumentando con fuerza.

El BCRA no discriminaba los consumos turísticos de otros en el exterior, como suscripciones a plataformas digitales de entretenimiento o servicios de streaming como Netflix, HBO o Spotify, o compras ‘puerta a puerta’ en sitios de Amazon, Shein o Temu.

Según Scioli, esta falta de diferenciación alteraba de forma sustancial la lectura sobre las cifras de los dólares que efectivamente salen del país por los consumos con tarjeta en destinos extranjeros, uno de los focos de atención del frente externo a lo largo de 2025.

Scioli dijo que los datos incluían las importaciones por compras en e-commerce, que crecieron significativamente este año. El funcionario ponderó que se modificó la medición oficial después de 15 años.

Con datos hasta noviembre, la salida de dólares se redujo 23%, mientras que los ingresos prácticamente no muestran cambios relevantes. Y la balanza turística sufrió una fuerte modificación: de US$ 9.983 millones con la antigua metodología se redujo a un desequilibrio de US$ 6.935 millones.

“Agradezco al BCRA, a su presidente Santiago Bausili, y a su equipo por el último informe emitido, en el cual se desglosa el consumo de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) para el período julio-noviembre del presente año”, posteó en X Scioli.