La millonaria oferta por una de las figuras de Boca en el 2025

La oferta, no es del gusto de Riquelme pero llegaría una más elevada para quedarse con el atacante de Boca en este mercado de pases, que brilló el año pasado.

El changuito Exequiel Zeballos fue la gran sorpresa de Boca en 2025, y no por debutar o alguna noticia extrafutbolística, sino que se debe a la elevación del nivel del delantero, que elevó su nivel futbolístico. Ahora, la oferta del Spartak de Moscú despierta el interés de otros clubes.

Según se pudo averiguar, la oferta por el extremo fue informal y rondó unos 9.000.000 de dólares por la totalidad del pase, cifra que es insuficiente para el cuadro azul y oro, ya que no llegó a ser considerada. Esto se debe a que el club de la Ribera dejaría ir a Exequiel Zeballos solo por su cláusula, que es de 20 millones de dólares, y aparecen clubes extranjeros para negociar por debajo de ese monto.

image Exequiel Zeballos fue el protagonista del Mundo Boca. Gentileza Exequiel Zeballos fue el arma de Boca en el 2025 En el segundo semestre del año pasado, el futbolista de 23 años jugó 35 partidos y convirtió 6 goles, incluidos a River, y 3 asistencias. La mayoría de los encuentros fueron en la segunda mitad del año, ya que a principios se estaba recuperando de la lesión de ligamentos y meniscos en su rodilla, a la cual volvía a recaer partido tras partido.

Con respecto al 2024, el chango jugó 25 partidos, convirtiendo dos goles y asistencias, no pudiendo jugar con continuidad ni estando en los partidos importantes por los impedimentos físicos, lo que hacía que el joven atacante no pudiera mostrar el nivel que alguna vez mostró. Habiendo demostrado su gran nivel nuevamente, se espera que, si una oferta supera los 12 millones de dólares, se pueda concretar una venta del oriundo de Santiago del Estero.

Embed - ¡GOL DEL CHANGUITO! ZEBALLOS metió el PRIMERO de BOCA ante RIVER Los equipos interesados en el "Chango" Cabe mencionar que Exequiel Zeballos tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que haría que el jugador pueda negociar con cualquier elenco a partir de junio del corriente año, aunque seguramente la intención del portador de la mítica 7 del Xeneize no lo decida así.