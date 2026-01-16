Mendoza confirmó el primer caso de dengue de la temporada: es un viajero proveniente del Caribe

Mendoza registra su primer caso de dengue y fue confirmado por el Ministerio de Salud provincial. Según informaron, este primer caso de dengue es importado.

El afectado es un hombre de 33 años con domicilio en el Gran Mendoza , quien contrajo la enfermedad durante un viaje al Caribe , zona que actualmente presenta una circulación activa del virus. Según informaron las fuentes oficiales, el paciente se encuentra en su domicilio completando el proceso de recuperación bajo el seguimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

A pesar de esta confirmación, el estatus epidemiológico general de la provincia no ha sufrido alteraciones significativas hasta el momento. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de Mendoza , en el ciclo actual (iniciado en la semana SE31 de 2025 y con registros hasta la SE50 de diciembre), se han contabilizado un total de 34 notificaciones de sospecha . El desglose de estos casos revela lo siguiente:

En la temporada previa (2024-2025), Mendoza se posicionó como una de las provincias con menor impacto sanitario, registrando solo 18 casos confirmados (11 autóctonos y 7 importados).

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas son:

Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y vómitos

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías

Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.

Si al momento de disminuir la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece o se detectan síntomas nuevos, acudir al centro de salud /servicio de salud a la brevedad.

Si tenés diagnóstico de dengue no dejes de acudir a los controles diarios.

IMPORTANTE: Ante síntomas de dengue, no te automediques.

No tomes aspirinas, ibuprofeno, ni te apliques medicamentos inyectables. Lo más conveniente es que realices una consulta médica para que te indiquen el tratamiento adecuado.

¿Cuál es el tratamiento?

No hay vacuna ni tratamiento específico para el dengue. Por ello, el tratamiento es fundamentalmente sintomático. A las personas infectadas se les recomienda tomar abundante agua para reponer líquidos y realizar control y seguimiento médico diarios.