Tras casi 3 semanas de búsqueda, encontraron en Mendoza al joven de San Luis desaparecido

Federico Liendro era buscado desde el 30 de diciembre cuando se fue de una comunidad de Remar en la vecina provincia.

Tras varios días de búsqueda, autoridades confirmaron que fue hallado Federico Liendro, el joven de 20 años que era intensamente buscado desde fines de diciembre. El operativo fue resultado de tareas investigativas conjuntas entre la Policía de San Luis y la Policía de Mendoza.

Según se informó oficialmente, el joven se encuentra en buen estado de salud y estaba alojado en un Centro de Rehabilitación de la provincia de Mendoza, donde permanecía al momento de ser localizado.

En virtud de este hallazgo, las autoridades indicaron que queda sin efecto la solicitud de búsqueda que había sido difundida por la Comisaría Seccional 4ª, agradeciendo la colaboración de la comunidad durante los días en que se mantuvo activa la investigación.

“Federico estaba residiendo en la comunidad Remar de San Luis, desde noviembre del 2024, y por motivos que todavía se desconocen decidió irse del lugar hace 14 días. Un efectivo policial de Balde (San Luis) lo identificó el día 30/12/25, estaba lloviendo, y al no tener ningún tipo de impedimentos ni antecedentes, le ofrece amablemente a llevarlo desde el kilómetro 804 (Autopista de las Serranías Puntanas) hasta el puente de Balde, donde lo deja”, había detallado la mamá del joven al Diario de la República.