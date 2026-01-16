16 de enero de 2026 - 13:00

Tras casi 3 semanas de búsqueda, encontraron en Mendoza al joven de San Luis desaparecido

Federico Liendro era buscado desde el 30 de diciembre cuando se fue de una comunidad de Remar en la vecina provincia.

image
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras varios días de búsqueda, autoridades confirmaron que fue hallado Federico Liendro, el joven de 20 años que era intensamente buscado desde fines de diciembre. El operativo fue resultado de tareas investigativas conjuntas entre la Policía de San Luis y la Policía de Mendoza.

Leé además

Turismo en Mendoza.

El turismo local no debe perder su impulso

Por Editorial
El ciclismo provincial vivirá su punto cúlmine en febrero, con la disputa de la 50° Vuelta de Mendoza. 

La Temporada de Ruta del Ciclismo Mendocino, rumbo a la 50° Vuelta de Mendoza

Por Juan Azor

Según se informó oficialmente, el joven se encuentra en buen estado de salud y estaba alojado en un Centro de Rehabilitación de la provincia de Mendoza, donde permanecía al momento de ser localizado.

En virtud de este hallazgo, las autoridades indicaron que queda sin efecto la solicitud de búsqueda que había sido difundida por la Comisaría Seccional 4ª, agradeciendo la colaboración de la comunidad durante los días en que se mantuvo activa la investigación.

“Federico estaba residiendo en la comunidad Remar de San Luis, desde noviembre del 2024, y por motivos que todavía se desconocen decidió irse del lugar hace 14 días. Un efectivo policial de Balde (San Luis) lo identificó el día 30/12/25, estaba lloviendo, y al no tener ningún tipo de impedimentos ni antecedentes, le ofrece amablemente a llevarlo desde el kilómetro 804 (Autopista de las Serranías Puntanas) hasta el puente de Balde, donde lo deja”, había detallado la mamá del joven al Diario de la República.

El caso queda ahora a disposición de las actuaciones correspondientes, mientras se notifica formalmente a la familia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pronóstico: así estará este viernes el tiempo en Mendoza

Se espera un viernes con calor intenso en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad
Gol tiene vuelos directos para la ruta Mendoza-Río de Janeiro durante el verano

GOL conecta nuevamente a Mendoza con Río de Janeiro con vuelos directos para la temporada de verano

Por Redacción Economía
La curiosa consigna acerca de las plazas de Mendoza 

¿Reconoces las plazas del centro de Mendoza con solo ver las baldosas?: La curiosa consigna que es viral

Por Manuel Ferreyra
El nuevo cuerpo técnico del CEC fue presentado oficialmente.

El CEC presentó su nuevo cuerpo técnico para la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes