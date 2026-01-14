14 de enero de 2026 - 09:29

Un joven de San Luis lleva 15 días desaparecido, su madre está desesperada y creen que puede haber viajado a Mendoza

Federico Liendo (20) fue visto por última vez por un policía en la ciudad de Balde, en San Luis, el 30 de diciembre. Llevaba un año en la comunidad de Remar de esa provincia.

Federico Liendo, un joven de 20 años, lleva 15 días desaparecido.

Federico Liendo, un joven de 20 años, lleva 15 días desaparecido.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Comisaría Seccional 4ª solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Federico Liendo, un joven de 20 años, con domicilio actual en la ciudad de San Luis.

Leé además

Un motociclista murió en San Rafael

Un motociclista murió tras chocar contra el guardarraíl de una ruta en San Rafael

Por Redacción Policiales
Dos menores asesinaron a un joven luego de un robo en Tucumán 

Brutal crimen en Tucumán: dos menores lo asaltaron, no se resistió, pero igual le dieron un tiro en la cabeza

Por Redacción Policiales

Según se informó, el joven se encuentra desaparecido desde el 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 9 de la mañana. La denuncia formal fue radicada por su madre en la mencionada dependencia policial.

“Federico estaba residiendo en la comunidad Remar de San Luis, desde noviembre del 2024, y por motivos que todavía se desconocen decidió irse del lugar hace 14 días. Un efectivo policial de Balde (San Luis) lo identificó el día 30/12/25, estaba lloviendo, y al no tener ningún tipo de impedimentos ni antecedentes, le ofrece amablemente a llevarlo desde el kilómetro 804 (Autopista de las Serranías Puntanas) hasta el puente de Balde, donde lo deja”, detalló la mamá a el Diario de la República.

image

Federico es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello corto rubio oscuro y barba. Al momento de ausentarse vestía un pantalón gris tipo jogging, una campera camuflada y zapatillas negras marca Nike.

Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Detuvieron a una banda que contrabandeaba y alquilaba autos de alta gama 

Cayó una banda que contrabandeaba autos de lujo y los alquilaba para videos de L-Gante y La Joaqui

Por Redacción Policiales
Lucas Tello, el acusado por la muerte de Nicolas Varas. 

Ya son 3 los acusados por el crimen del joven atropellado y arrastrado 300 metros: quién es la nueva detenida

Por Redacción Policiales
Los cinco turistas intentaron ingresar pirotecnia ilegal a Chile y fueron detenidos 

Detuvieron a cinco turistas argentinos que intentaron ingresar a Chile con pirotecnia ilegal

Por Redacción Policiales
Procedimiento en Tupungato donde detuvieron a Nora Beatriz Díaz, madre de Cara Cortada. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Ordenan que siga presa la madre de "Cara Cortada": está imputada por comercializar cocaína en Tupungato

Por Oscar Guillén