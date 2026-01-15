¿Reconoces las plazas del centro de Mendoza con solo ver las baldosas?: La curiosa consigna que es viral

Estas plazas características de la Ciudad de Mendoza cumplen una función clave frente a posibles sismos y son un icono de la provincia.

¿Es posible reconocer las plazas del microcentro mendocino solo por sus baldosas? Una curiosa consigna que circula en TikTok ha puesto a prueba a los habitantes de la capital, desafiando a identificar las cinco plazas principales del trazado cuadricular de la ciudad a través de los detalles de su suelo.

“Si sos mendocino seguro conoces las cinco plazas del microcentro de Mendoza, la principal y las cuatro plazas. Pero si te muestro el suelo de cada plaza, ¿pódes identificar cuál es cada una?”, fue la consigna de la cuenta @pilo.mansapagina.

Embed - Pueden reconocer las plazas del microcentro de Mendoza solo viendo su suelo? Qué tanto las han transitado? #mendoza #plazaindependenciamendoza #pilo #turismomendoza @pilo.mansapagina Pueden reconocer las plazas del microcentro de Mendoza solo viendo su suelo? Qué tanto las han transitado? #mendoza #plazaindependenciamendoza #pilo #turismomendoza sonido original - Pilo Mansa Pagina Luego, en su video fue mostrando una a una los distintos pisos de las plazas ubicadas en el centro mendocino. El trayecto comienza en el suroeste con la Plaza Italia, un espacio que destaca por su fuente central recubierta con piezas de mayólica y su característico suelo. Además, el lugar es custodiado por la icónica escultura de la loba con Rómulo y Remo.

En segundo lugar mostró la Plaza España, ubicada en 9 de Julio y San Lorenzo, también hace gala de una impresionante cubierta de mayólicas renovada en 1990. Originalmente llamada Montevideo, adoptó su nombre actual en 1947 tras la donación de un monumento por parte de la colectividad española que celebra la fraternidad ibérica.

La Plaza España en peligro - Por Equipo de Historia y Conservación del Incihusa-Conicet La Plaza España en peligro - Por Equipo de Historia y Conservación del Incihusa-Conicet Hacia el norte, por la calle 25 de Mayo, se encuentra la Plaza Chile, un símbolo de la amistad con el país vecino tras la ayuda recibida luego del terremoto de 1861. Su rasgo distintivo, además de sus aguas danzantes, es el monumento donde los libertadores San Martín y O’Higgins unen sus manos sobre una espada.

La cuarta plaza satélite es la General San Martín, que desde 1904 alberga una réplica de la estatua ecuestre del prócer. En 2018, este espacio fue reinaugurado y renovado, eliminando barreras arquitectónicas para convertirlo en un paseo más moderno y accesible para los transeúntes. Finalmente, el epicentro del diseño urbano es la Plaza Independencia. Con una extensión de cuatro manzanas, es el espacio verde más grande y el corazón de la zona nueva. Más allá de sus áreas verdes y su explanada de espectáculos, este punto neurálgico funciona como un polo cultural al albergar el Teatro Municipal Julio Quintanilla y el Museo Municipal de Arte Moderno, paradas obligatorias para turistas y locales por igual. Plaza Independencia de Ciudad de Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes Plaza Independencia de Ciudad de Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes Lo cierto es que estas cinco plazas fueron construidas para brindar amplios espacios para el refugio seguro de la población en caso de nuevos terremotos, luego del fuerte sismo ocurrido en 1861 donde se produjeron daños en la “ciudad antigua”. Estas plazas son hoy uno de los atractivos principales de la Ciudad de Mendoza, donde los turistas podrán observar los distintos detalles arquitectónicos y ornamentales que definen cada uno de los espacios verdes.