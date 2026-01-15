Se anotó para ser reina de la Vendimia y su inesperada y profunda razón conmovió a todos

La joven compartió en redes sociales la ansiedad, los miedos y las motivaciones detrás de su candidatura.

Una joven mendocina contó su experiencia al postularse como reina de la Vendimia.

Una joven mendocina que se postuló como reina de la Vendimia compartió en redes sociales su experiencia personal, marcada por la ansiedad, las inseguridades y un proceso de superación emocional.

En un video publicado en TikTok, la candidata relató que atravesó nervios y dudas en los días previos al evento, al punto de no haber difundido su postulación en redes sociales. Según explicó, la fotografía oficial no la representaba y temía ser juzgada, especialmente por tener tatuajes, una situación que —afirmó— había visto repetirse en otras candidatas.

La joven contó que, al momento de la sesión fotográfica, decidió cubrir sus tatuajes con ropa de manga larga pese a las altas temperaturas, por miedo a recibir críticas. Sin embargo, luego advirtió que otras participantes mostraron sus tatuajes sin inconvenientes, lo que la llevó a replantearse sus propios prejuicios y exigencias personales.

En su testimonio, recordó que el deseo de ser reina de la Vendimia la acompaña desde la infancia, y mostró una imagen de cuando era niña, con una corona artesanal hecha por su madre. "Era un sueño pendiente", explicó, al señalar que siempre quiso vivir esta experiencia, más allá del resultado.

Además, reveló que la decisión de postularse estuvo atravesada por un año personal muy difícil, luego de haber sido víctima de una estafa en 2025, situación que afectó su salud emocional. En ese contexto, aseguró que participar del certamen fue una forma de reconectarse con actividades que le gustan y recuperar la autoestima.

La joven remarcó que no vive la experiencia desde la lógica de ganar o perder, sino como un acto de valentía personal. “No estoy perdiendo nada si no salgo electa”, sostuvo, y alentó a otras personas a animarse a concretar proyectos postergados sin esperar el momento perfecto. Finalmente, expresó entusiasmo por vivir la experiencia completa del certamen y cerró su mensaje pidiendo buenos deseos de cara al evento.