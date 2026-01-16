16 de enero de 2026 - 20:36

Pronóstico para Mendoza: se viene un fin de semana caluroso y con alerta por tormentas

Para este sábado hay amenaza de fuertes lluvias e inestabilidad en alta montaña. Para el domingo bajará un poco la temperatura.

El tiempo para este 31 de diciembre en Mendoza.

El tiempo para este 31 de diciembre en Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El calor del verano se siente por igual en toda la provincia, pero la alerta por tormentas fuertes sigue siendo una amenaza para varias actividades al aire libre en la provincia.

Leé además

Mendoza registra su primer caso de dengue importado

Mendoza confirmó el primer caso de dengue de la temporada: es un viajero proveniente del Caribe

Por Redacción Sociedad
YPF firmó la cesión del clúster Malargüe 

YPF firmó la cesión del clúster Malargüe a manos de Venoil S.A.

Por Redacción Economía

El pronóstico para el fin de semana

Para este sábado en Mendoza se espera un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, con alerta amarilla por lluvias fuertes en el noreste provincial. Además el Servicio Meteorológico anunció inestabilidad en cordillera.

La máxima será de 35°C y la mínima de 21°C

Alerta por tormentas para Mendoza
Alerta por tormentas para Mendoza

Alerta por tormentas para Mendoza

Para el domingo mejorarán un poco las condiciones del tiempo, ya que se espera un día mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur e inestable hacia la noche. También anticipan precipitaciones en la cordillera.

La máxima será de 31°C y la mínima de 22°C

Para el lunes, inicio de la semana, se anticipa una jornada calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste.

La máxima será de 34°C y la mínima de 19°C

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El servicio de Andesmar es el único que llega directo desde Estados Unidos al aeropuerto de Mendoza

El aeropuerto de Mendoza concretó su primera operación courier desde Estados Unidos

Por Redacción Economía
En un encuentro de hace un tiempo, de izquierda a derecha:  Fanny Prevedello, Hugo Torres y la autora de esta nota, Graciela Vespa. 

El legado de Fanny Prevedello: adiós a una imprescindible de las letras mendocinas

Por Graciela Vespa Schweizer
El acuerdo se firmará el sábado, pero Lula estará ausente.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: cómo impacta en Mendoza y cuándo comienza a regir

Por Diana Chiani
tras casi 3 semanas de busqueda, encontraron en mendoza al joven de san luis desaparecido

Tras casi 3 semanas de búsqueda, encontraron en Mendoza al joven de San Luis desaparecido

Por Redacción Policiales