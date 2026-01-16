Pronóstico para Mendoza: se viene un fin de semana caluroso y con alerta por tormentas

El calor del verano se siente por igual en toda la provincia, pero la alerta por tormentas fuertes sigue siendo una amenaza para varias actividades al aire libre en la provincia.

También el riesgo de temporal preocupa al sector productivo debido al daño que puede hacer en zonas cultivadas. Eso fue lo que sucedió este jueves en el Valle de Uco donde un fuerte temporal con granizo azotó a Tupungato y dejó calles anegadas, árboles caídos y graves daños en cultivos.

Para este sábado en Mendoza se espera un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, con alerta amarilla por lluvias fuertes en el noreste provincial. Además el Servicio Meteorológico anunció inestabilidad en cordillera.

La máxima será de 35°C y la mínima de 21°C

Para el domingo mejorarán un poco las condiciones del tiempo, ya que se espera un día mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur e inestable hacia la noche. También anticipan precipitaciones en la cordillera.

La máxima será de 31°C y la mínima de 22°C

Para el lunes, inicio de la semana, se anticipa una jornada calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste.

La máxima será de 34°C y la mínima de 19°C