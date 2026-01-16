El aeropuerto de Mendoza concretó su primera operación courier desde Estados Unidos

La empresa Andesmar Cargas cuenta con 40 años de experiencia en el área del transporte y la logística nacional e internacional. La compañía puso en marcha un servicio exprés puerta a puerta que conecta Mendoza con Miami , con el objetivo de optimizar tiempos y costos para cargas originadas en el interior del país y facilitar su inserción en los principales circuitos del comercio global.

A fines del año pasado, la compañía inauguró su división global en la que se incluyen envíos Mendoza- Estados Unidos . De este modo, el viernes se concretó la primera operación courier en el aeropuerto de Mendoza desde aquel país. “El servicio se diferencia de otros porque es el único que tiene permiso para operar de manera directa en la terminal aérea El Plumerillo”, destacó Agustín Lahun, gerente de Innovación y Marketing de Andesmar Cargas .

Es que el resto de las empresas del país que realizan este tipo de tareas trabajan con Ezeiza por lo que la característica suma un plus para el desarrollo provincial. La concreción de la primera operación courier aérea y directa desde y hacia Estados Unidos con Mendoza posibilita agilidad en tiempos y procesos.

Desde la empresa explicaron que el servicio de Andesmar funcionará como cualquiera que se utilice para compras vía courier. Es decir, para enviar o recibir paquetes de hasta 50 kilos. En cuanto a costos, la norma establece que se pueden recibir (importar) bienes por el valor máximo de U$S3.000 y enviar (exportar) por un tope de U$S1.000.

El sistema funciona a través de la página de Andesmar Cargas desde donde es preciso llenar un formulario de Google para que se realice la cotización del envío correspondiente. De este modo, quienes adquieran bienes en Estados Unidos o deban enviarlos por motivos comerciales o personales, pueden cotizar el envío de manera directa.

Objetivos del servicio de courier

El gerente de Innovación y Marketing de Andesmar Cargas expresó que el servicio courier lo puede usar cualquier persona o empresa que necesite traer o enviar paquetes entre Estados Unidos y Mendoza, de forma simple, trazable y con soporte local. Agregó que apuntan a tres grandes públicos:

Personas particulares : mendocinos que compran en EEUU (tiendas online, marcas que acá no llegan, repuestos específicos, tecnología, indumentaria).

: mendocinos que compran en EEUU (tiendas online, marcas que acá no llegan, repuestos específicos, tecnología, indumentaria). Emprendedores y pymes : negocios que importan insumos o productos en baja escala, y necesitan reposición rápida sin la complejidad de una importación tradicional.

: negocios que importan insumos o productos en baja escala, y necesitan reposición rápida sin la complejidad de una importación tradicional. Empresas con urgencias operativas: industrias, bodegas y áreas técnicas que requieren repuestos, muestras o componentes con tiempos más cortos y previsibilidad.

Por otra parte, Lahuen comentó que se pueden enviar productos permitidos dentro del régimen courier, como compras de e-commerce (indumentaria, calzado, accesorios), tecnología y accesorios (periféricos, componentes, repuestos), repuestos y herramientas pequeñas y muestras comerciales y artículos promocionales.

“Siempre aclaramos que hay categorías restringidas o prohibidas por normativa aduanera y de transporte y por eso damos soporte para validar cada caso antes de enviar”, expresó Lahuen. Agregó: “Esperamos que esto acelere el acceso de Mendoza al mercado de EEUU: que la gente pueda comprar con más confianza y que las empresas puedan resolver urgencias técnicas sin perder semanas”.

El gerente de Marketing e Innovación sumó que en lo inmediato buscan democratizar el acceso a productos y repuestos que no se consiguen fácil en plaza local. También darle a Mendoza una opción más rápida, trazable y con asesoramiento, evitando que el cliente quede solo frente a la complejidad del proceso. “Así, convertirnos en un puente logístico estable entre EEUU y Mendoza, con un servicio que se pueda usar de manera recurrente”, sintetizó Lahuen.

Servicio integral

La iniciativa de Andesmar busca responder a una demanda creciente de soluciones ágiles, trazables y con alto nivel de servicio para operaciones internacionales de pequeño y mediano volumen. Por este motivo, según explicó Lahun, la nueva propuesta combina estructura propia, tecnología y asesoramiento especializado, con foco en la eficiencia operativa y la atención personalizada.

El courier internacional de Andesmar Cargas ofrece así envíos puerta a puerta, con cobertura desde y hacia Estados Unidos y el resto del mundo. El esquema contempla también la recolección en origen y entrega en destino sin intermediarios, gestión completa de aduanas y documentación. Del mismo modo, se puede realizar un seguimiento en tiempo real de cada operación.

Uno de los diferenciales del servicio es el acompañamiento de consultores expertos y despachantes de aduana, que brindan asesoramiento integral a lo largo de todo el proceso. Desde la definición del régimen más conveniente hasta la preparación de la documentación y el control de los tiempos de tránsito.

El objetivo es garantizar la previsibilidad, el cumplimiento normativo y la reducción de costos logísticos. La propuesta se completa con atención personalizada y soluciones a medida según el tipo de carga, un aspecto clave para operaciones que requieren cuidado especial, trazabilidad y coordinación precisa entre origen y destino.