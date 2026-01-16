Bodegas Bianchi en problemas financieros: intenta negociar su deuda con privados

Desde que se conoció la entrada al concurso de acreedores de Norton , los rumores no cesan en el sector vitivinícola. Ahora, a esa lista de bodegas con dificultades financieras se suma Bodegas Bianchi , que ya registra 75 cheques rechazados por falta de pago por más de $ 900 millones, según datos del Banco Central .

La empresa emitió un comunicado donde sostuvo que “reafirma su compromiso con la transparencia y la buena fe” y que ya está encarando “una propuesta de regularización de todas sus áreas” con el objetivo de superar una “coyuntura excepcional de mercado” . Según precisó, el proceso se lleva adelante con el acompañamiento de sus principales proveedores y busca cuidar relaciones comerciales “sólidamente añejadas y sostenibles en el tiempo” .

Desde la compañía explicaron que, en ese marco, “se abrió una instancia de diálogo con toda la cadena de valor” , orientada a acordar “un esquema viable de normalización” . El foco, remarcaron, está puesto en “encauzar la situación actual priorizando en todo momento la estabilidad de la compañía y la continuidad de sus operaciones” , en un escenario marcado por tensiones financieras y una demanda interna todavía débil para el sector.

De manera indirecta, la bodega dejó entrever que el contexto puede funcionar como un punto de inflexión. En ese sentido, sostuvo que confía en que la coyuntura “será una oportunidad para adaptarse a una nueva realidad” , fortalecer su posicionamiento y “reafirmar el liderazgo de la organización” dentro de la vitivinicultura argentina.

El comunicado también pone el acento en el peso simbólico e histórico de la firma. “Honrar casi 100 años de historia vitivinícola de excelencia desarrollada en la Provincia de Mendoza y un orgullo para la Argentina” aparece como uno de los ejes del mensaje, en línea con la búsqueda de transmitir previsibilidad y compromiso frente a proveedores, clientes y al propio mercado.

La situación financiera segun el BCRA

La central de deudores del Banco Central muestra que el primer cheque rechazado de la empresa se registró el 26 de diciembre de 2025. Desde esa fecha y hasta el 13 de enero de 2026, la firma acumuló cheques rechazados por un total de $ 943 millones, correspondientes a 75 instrumentos, lo que marca un deterioro acelerado de su cadena de pagos en un período muy corto de tiempo.

Cheques Rechazados Bianchi La información del BCRA muestra que Bodegas Bianchi al dia de la fecha tiene 75 cheques rechazados.

En paralelo, la información del sistema financiero refleja que, hasta el último relevamiento disponible, todas las deudas financieras de la compañía se mantienen en situación 1, es decir, sin atrasos formales. Sus principales acreedores son el Banco Supervielle y el Banco Macro. No obstante, los datos analizados corresponden a noviembre de 2025, un mes previo al aumento significativo de los cheques rechazados que comenzó a registrarse en diciembre.

Bianchi situacion con los bancos a noviembre de 2025 Bodegas Bianchi muestra Situación 1 frente a todos las entidades financieras hasta el periodo 11-2025

Bodegas Bianchi, una bodega gran peso en la vitivinicultura

Bodegas Valentín Bianchi fue fundada en 1928 por Valentín Bianchi en San Rafael y se consolidó como una de las bodegas históricas del país, con un portafolio amplio que combina etiquetas de alta gama y productos masivos. Entre sus marcas emblemáticas se destacan Enzo Bianchi, María Carmen, Bianchi Particular, Famiglia Bianchi, Elsa Bianchi y Don Valentín Lacrado —considerado un clásico argentino—, además de una línea de espumantes Premium (Extra Brut, Extra Brut Rosé y método tradicional). Fue la pionera en el desarrollo de frizzantes durante los 90 con el popular vino New Age.

En 2018, en plena etapa de expansión, la bodega inauguró una nueva planta en el Valle de Uco: un edificio de 2.000 m² con capacidad de vasija para 500.000 litros, estiba para 400.000 botellas y una casona destinada al turismo enológico. A ese proceso de crecimiento se sumó, entre otros hitos el lanzamiento de LEO, un vino desarrollado junto a la Fundación de Leo Messi, cuyos ingresos se destinaban a proyectos educativos y de salud para niños en situación de vulnerabilidad.