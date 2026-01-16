Conflicto aéreo: el Gobierno extendió la conciliación obligatoria y garantiza los vuelos hasta fines de enero

En el marco de la disputa laboral que mantienen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) , la Secretaría de Trabajo resolvió ampliar la conciliación obligatoria por otros cinco días hábiles .

Se renueva el conflicto del gremio de controladores aéreos y podría afectar los vuelos de este fin de semana

Esta decisión administrativa extiende el plazo de negociación hasta el 26 de enero a las 8:00 , impidiendo cualquier medida de fuerza por parte del sindicato que pueda afectar el transporte de pasajeros.

Con esta prórroga, los servicios de navegación aérea y el funcionamiento de la red aeroportuaria permanecerán sin alteraciones , brindando previsibilidad a los usuarios en un contexto de alta demanda estacional.

Asimismo, el organismo laboral convocó a una nueva audiencia presencial entre las partes para el próximo viernes 23 de enero a las 11:00 , con el fin de destrabar el conflicto y buscar una solución consensuada.

La normativa vigente establece que los servicios que presta EANA tienen carácter esencial , lo que impone límites estrictos a la capacidad de protesta del gremio. Durante la vigencia de la conciliación, ATEPSA tiene prohibido realizar paros , suspensiones de tareas o reducciones de servicios.

Incluso si el plazo venciera sin un acuerdo, el sindicato debe cumplir con protocolos específicos antes de iniciar medidas de fuerza como cualquier protesta debe comunicarse con al menos cinco días de antelación. Además, las medidas no pueden afectar a más del 45% de las operaciones totales, garantizando así la continuidad mínima del sistema aeronáutico.

Desde el Gobierno nacional señalaron que esta extensión busca proteger el sistema aeronáutico y fomentar un canal de diálogo abierto para evitar perjuicios masivos a los trabajadores y pasajeros. Por su parte, la empresa EANA ha reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo que evite daños a los usuarios, mientras que el sindicato mantiene sus reclamos por mejoras laborales en el sector.

Las autoridades recordaron que el marco legal aún permite una extensión adicional de la conciliación obligatoria en caso de ser necesario, lo que postergaría cualquier posible conflicto otra semana más allá de la fecha estipulada actualmente.