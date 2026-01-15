Se renueva el conflicto del gremio de controladores aéreos y podría afectar los vuelos de este fin de semana

El día de mañana vence el periodo de conciliación obligatoria dictado por la Secretaría de Trabajo en el marco del conflicto entre el Gobierno y el gremio que nuclea a los controladores aéreos.

GOL conecta nuevamente a Mendoza con Río de Janeiro con vuelos directos para la temporada de verano

La ANAC intimó a Flybondi por cancelaciones de vuelos y la aerolínea anunció refuerzos en su flota

La medida, dispuesta el pasado 23 de diciembre , había logrado neutralizar las medidas de fuerza de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) que afectaban los vuelos durante los días previos a Navidad y Año Nuevo .

Sin embargo, luego del periodo, la resolución del conflicto paritario con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sigue sin concretarse. Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, mañana viernes 16 de enero se llevará a cabo una reunión entre las partes.

Ante la posible falta de respuesta, se anticipa la posibilidad de una extensión del plazo sobre la alternativa del gremio de convocar a nuevas medidas de fuerza.

“En el marco del conflicto gremial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), y ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo , el viernes 16 de enero se realizará una nueva audiencia, existiendo la posibilidad de prorrogarla por 5 días hábiles más” , indicaron las fuentes.

Y sostuvieron que “a pesar de la postura permanente de intransigencia del gremio, desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena temporada alta de verano”.

“EANA ratifica su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la posición beligerante de ATEPSA no busca mejores condiciones laborales, sino generar daño”, finalizaron.

La posibilidad de la prórroga está dada por las normativas vigentes, que prevén que la autoridad laboral pueda otorgue una prórroga de cinco días hábiles adicionales a solicitud de la empresa estatal.

Este mecanismo busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, liderado por su secretaria general, Paola Barritta, recupere la potestad de realizar asambleas o paros que comprometerían el flujo de pasajeros en plena temporada alta.

Los reclamos de los controladores aéreos datan desde hace meses. Hubo protestas en julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno. Ante esto, se dictó una conciliación obligatoria inicial para desactivar un esquema de protestas que amenazaba el receso invernal.

Luego, en el mes de agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional. Para el mes de noviembre, el gremio retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura.

Finalmente en diciembre, se realizó la conciliación obligatoria que rige hasta hasta este viernes.