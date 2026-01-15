15 de enero de 2026 - 21:25

La ANAC intimó a Flybondi por cancelaciones de vuelos y la aerolínea anunció refuerzos en su flota

El organismo regulador labró actas de infracción ante la falta de aviso previo en las suspensiones de servicios.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, ha tomado medidas formales contra la aerolínea Flybondi tras registrarse una serie de cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo. Esta acción marca el inicio de una investigación que podría derivar en sanciones severas para la empresa.

Las autoridades han procedido a labrar actas de infracción, las cuales funcionan como constataciones oficiales de acciones inapropiadas u omisiones por parte de la aerolínea.

Este paso administrativo da inicio a un sumario que, de comprobarse la responsabilidad de Flybondi, podría resultar en multas económicas o incluso en la suspensión temporal de su autorización para operar.

Es importante destacar que el mecanismo de labrado de actas para sancionar incumplimientos en los servicios aerocomerciales se encontraba inactivo desde el año 2020 y ha sido retomado recientemente por el Gobierno Nacional con el fin de proteger a los pasajeros.

Cómo deben reclamar los pasajeros

Ante la vulneración de sus derechos, la ANAC recordó que las denuncias deben canalizarse exclusivamente a través de su página web oficial. Debido a regulaciones de gestiones anteriores, en estos casos no aplica la normativa de defensa al consumidor, por lo que el reclamo ante el ente regulador es la vía gratuita disponible para los usuarios.

La respuesta de Flybondi

En un comunicado oficial, la aerolínea low-cost manifestó que su operación se encuentra en un "proceso de regularización" tras las afectaciones de los últimos días. Si bien la compañía expresó que "lamenta los inconvenientes", se ha observado que en sus comunicaciones oficiales y correos a los afectados se evita pedir disculpas explícitas a los pasajeros.

Para intentar estabilizar el servicio durante la temporada de verano, Flybondi anunció la incorporación de cuatro aeronaves Airbus A320 bajo la modalidad de alquiler con tripulación. Con estos refuerzos, la flota operativa para la temporada estival queda conformada por 11 aviones: 4 Boeing 737-800 NG y 7 Airbus A320.

A pesar de las complicaciones operativas, la empresa destacó que desde el inicio de la temporada alta ya ha realizado más de 3.400 vuelos, transportando a una cifra superior a los 566.000 pasajeros en un contexto de demanda extremadamente alta.

El objetivo final de las autoridades es que, más allá de las sanciones, las empresas logren cumplir con sus servicios en tiempo y forma para reducir el promedio de infracciones mensuales.

