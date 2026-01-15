El FMI destacó la acumulación de reservas y enviará una misión en febrero para revisar las metas

La portavoz Julie Kozack resaltó la baja de la inflación al 30% y el crecimiento proyectado del 4,5% para este año, mientras el Gobierno planea destrabar un nuevo desembolso.

En su primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, expresó un fuerte respaldo al programa económico de la Argentina, destacando que el país ha comenzado el 2026 sobre "bases sólidas".

El organismo multilateral subrayó el impacto positivo de los esfuerzos de estabilización, los cuales han contribuido a mejorar el sentimiento del mercado tras la contracción económica experimentada en 2024.

Uno de los puntos más celebrados por el FMI fue el ritmo acelerado de acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA). Según Kozack, las compras de divisas han superado el piso del 5% del volumen diario en la mayoría de las jornadas, sumando un total de USD 515 millones en solo ocho ruedas desde el inicio de enero.

En cuanto a los indicadores macroeconómicos, el organismo destacó los siguientes avances:

Tras la recesión del año anterior, el FMI estima que la economía argentina crecerá un . Disciplina Fiscal: Se valoró positivamente la aprobación del Presupuesto 2026, el primero en dos años, el cual es consistente con un ancla de equilibrio fiscal financiero cero. No obstante, el panorama presenta desafíos técnicos. Kozack confirmó que una misión técnica llegará a Buenos Aires en febrero para realizar la segunda revisión del programa. En esta instancia, se discutirán las metas y la posibilidad de otorgar exenciones (waivers) por incumplimientos previos. De los cuatro criterios de ejecución principales —resultado primario, financiamiento al Tesoro, deuda flotante y reservas—, el país quedó lejos de cumplir con el objetivo de acumulación de reservas netas de diciembre. Se estima que el desvío fue superior a los USD 10.000 millones, ya que las reservas cerraron en niveles negativos de USD 14.000 millones, frente a la meta ajustada de USD 3.500 millones. A pesar de esto, analistas y el mercado descuentan que el FMI otorgará el perdón necesario para destrabar el desembolso pendiente de aproximadamente USD 1.090 millones. Finalmente, el organismo también manifestó su apoyo a las reformas estructurales, mencionando los esfuerzos para aumentar la flexibilidad en el mercado laboral y los trabajos iniciales para modificar el sistema previsional. Mientras tanto, queda pendiente confirmar si el presidente Javier Milei mantendrá un encuentro con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, durante el Foro Económico de Davos la próxima semana, una agenda que aún se encuentra en definición.