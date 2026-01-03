Demoras y caos en Aeroparque: más de 90 vuelos afectados por problemas operativos y mal clima

El Aeroparque Internacional Jorge Newbery atraviesa nuevamente una jornada de caos para los pasajeros , con un total de 91 vuelos afectados por demoras que van desde los 15 minutos hasta más de cinco horas. Este escenario de incertidumbre ha generado molestias y malestar entre los viajeros , especialmente por la falta de información clara y las complicaciones derivadas de un t emporal ocurrido en Córdoba.

Demoras y desvíos de vuelos en Aeroparque por un desprendimiento de asfalto en la pista

El origen de la mayoría de las demoras en el aeropuerto porteño tiene una explicación climática. Aerolíneas Argentinas , la principal aerolínea nacional y la más afectada por los retrasos, explicó que el mal tiempo en Córdoba fue el factor desencadenante de la situación. Ayer, un fuerte temporal en la provincia central del país cerró el aeropuerto de Córdoba, lo que impidió que varias aeronaves pudieran operar y afectó las rutas programadas para hoy.

La compañía indicó que las demoras registradas estaban vinculadas a las reprogramaciones de vuelos que, debido al mal clima y al cierre del aeropuerto en Córdoba, obligaron a reprogramar 30 vuelos. Estos cambios de horario, que van desde los 30 minutos hasta una hora de retraso, fueron anunciados de manera anticipada , aunque no sin generar incomodidad en los pasajeros, quienes a menudo no recibieron explicaciones sobre los motivos de los retrasos.

El caso de Lucila Rodríguez Serra, una pasajera que viajaba con Aerolíneas Argentinas hacia Bariloche, es uno de los muchos testimonios que reflejan el descontento generalizado. "Nos enteramos por las pantallas que el vuelo estaba demorado media hora", explicó, y agregó que, a diferencia de otras ocasiones en las que les avisaron sobre el clima o fallas técnicas, esta vez no recibieron ningún tipo de notificación. “Tampoco recibí notificaciones por mail ni a través de la aplicación de la aerolínea”, indicó, poniendo de manifiesto la falta de comunicación por parte de la aerolínea, que incrementó el malestar.

Según voceros de Aeropuertos Argentina, en la jornada de hoy se registraron 42 vuelos con retrasos de entre 16 y 30 minutos, mientras que 49 vuelos más superaron los 30 minutos de demora . Además, se registraron cuatro vuelos cancelados, lo que empeoró aún más la situación para los pasajeros, que, en muchos casos, no recibieron información suficiente sobre los motivos de los cambios en los horarios.

Flybondi también se ve afectada por los retrasos

A pesar de ser Aerolíneas Argentinas la más afectada, otras aerolíneas como Flybondi también sufrieron demoras y cancelaciones. Hugo Walter Carranza, de 64 años, relató que su vuelo de Flybondi hacia Santiago del Estero, originalmente programado para las 15:00, fue reprogramado para las 18:00 sin justificación clara por parte de la aerolínea. “No me dieron ninguna justificación, solo recibí el aviso por correo electrónico”, explicó.

En otro caso, Juan, un pasajero de 67 años que debía viajar a Bariloche con Flybondi, contó que su vuelo había sido reprogramado en tres ocasiones. "El vuelo debía salir a las 9, luego lo reprogramaron para el mediodía y finalmente para las 18:00", explicó, resaltando la confusión generada por los constantes cambios sin explicación. Además, el pasajero expresó que las modificaciones del horario no solo afectaron sus planes de viaje, sino que también le generaron pérdidas económicas, ya que había reservado hotel y transporte en función del primer horario de vuelo.

Vuelos demorados Las medidas de fuerza gremial también contribuyeron a las complicaciones en Aeroparque durante las festividades.

El impacto de las protestas y los incidentes en Aeroparque

Este tipo de complicaciones no son nuevas para los pasajeros de Aeroparque. Desde mediados de diciembre, los gremios aeronáuticos han llevado a cabo varias medidas de fuerza, lo que también ha afectado la operativa en el aeropuerto. Uno de los episodios más problemáticos fue el 27 de diciembre, cuando se suspendió la operación en Aeroparque durante tres horas debido a un "desprendimiento de asfalto" en la pista, un incidente que ocurrió en medio de una jornada calurosa, con temperaturas cercanas a los 35°C.

A esta complicación se le sumó una nueva jornada de protestas por parte del gremio de los aerocontroladores el 18 de diciembre, lo que afectó la operativa aérea en los primeros días del reclamo. Aunque la conciliación obligatoria llegó el 23 de diciembre, los primeros dos días de las protestas afectaron a unos 40.000 pasajeros, añadiendo más caos y retrasos a un aeropuerto que ya enfrentaba dificultades operativas por el mal clima.

Los pasajeros, entre la incertidumbre y la frustración

Para muchos pasajeros, la incertidumbre y la falta de comunicación por parte de las aerolíneas y los responsables de Aeropuertos Argentina siguen siendo los principales problemas. Mientras que algunos lograron recibir las notificaciones de las reprogramaciones, otros se enteraron de los cambios solo al llegar al aeropuerto, lo que generó más frustración y malestar.

En el caso de Valentín Wieser, de 25 años, quien viajaba con Aerolíneas Argentinas a Córdoba, el retraso fue de solo media hora. A pesar de no recibir notificaciones por la aplicación, comentó que la situación no era tan grave, aunque seguía preocupado por la posibilidad de más retrasos. "Si hay más retrasos, el vuelo puede pasar para mañana, y eso sería un desastre", expresó, reflejando el temor de muchos pasajeros de que los retrasos se prolonguen aún más, afectando no solo sus planes de viaje, sino también su bienestar general.