El Gobierno anunció que cerró 2025 con superávit fiscal por segundo año consecutivo

El Gobierno nacional oficializó este viernes que el ejercicio contable de 2025 concluyó con superávit fiscal , consolidando un resultado positivo tanto en el balance primario como en el financiero.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el superávit primario alcanzó los $11.769.219 millones (1,4% del PBI) , mientras que el superávit financiero se ubicó en $1.453.819 millones , lo que representa aproximadamente un 0,2% del Producto Interno Bruto .

El ministro de Economía, Luis Caputo , subrayó la relevancia histórica de estos números al señalar que es la primera vez desde 2008 que el país logra dos años sucesivos de superávit financiero bajo el criterio de base caja.

Además, enfatizó que, en toda la serie histórica que se inicia en 1993, no existen registros de un resultado similar obtenido tras haber cumplido con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional.

El informe oficial detalló que el gasto primario en 2025 fue un 27% inferior al de 2023 en términos reales. A pesar de esta fuerte contracción, desde el Palacio de Hacienda recalcaron que la reducción se llevó a cabo protegiendo los programas sociales directos .

En este sentido, los datos arrojan que el gasto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar creció un 43% en términos reales si se compara diciembre de 2025 con diciembre de 2023. Este incremento permitió que la cobertura de la canasta básica alimentaria por parte de estos planes pasara de un 55% a un 92% al cierre del año pasado.

Uno de los pilares del anuncio fue la devolución de recursos al sector privado a través de la baja de tributos. El superávit se alcanzó tras una reducción de impuestos que acumuló más de 2,5% del PBI desde 2024. Entre las medidas más destacadas se incluyeron:

La eliminación del Impuesto PAIS .

. La supresión del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) .

. La baja o eliminación de derechos de exportación e importación en diversas posiciones arancelarias.

Una reducción adicional en diciembre de retenciones para los complejos de soja, trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol.

Perspectivas para 2026

A pesar de que diciembre registró un déficit mensual debido a la estacionalidad del gasto ($2.876.450 millones en el primario), el saldo anual positivo es visto como una señal de solidez para los mercados. De hecho, se espera que este dato sea una pieza clave en la reanudación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevista para febrero.

Caputo reafirmó que el "ancla fiscal" continuará siendo el eje central del programa económico, concepto que ya se encuentra plasmado en el Presupuesto 2026. "El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado", concluyó el funcionario.