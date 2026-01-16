Minería en Mendoza: la Dirección de Minería cerró la convocatoria con 138 capacitaciones

La Dirección de Minería de Mendoza finalizó la convocatoria del Ciclo de Encuentros + Capacidad Local con 138 propuestas de capacitaciones orientadas a fortalecer la cadena de valor de la minería provincial. La iniciativa depende del Ministerio de Energía y Ambiente y apunta a mejorar la competitividad de los proveedores locales.

Las propuestas serán evaluadas para definir la agenda definitiva del ciclo, que busca acompañar el desarrollo de una minería moderna, sostenible e integrada al territorio mendocino.

La convocatoria logró una amplia participación de empresas, cámaras empresarias, universidades, instituciones públicas, centros de investigación y profesionales independientes, reflejando el interés por fortalecer las capacidades locales vinculadas a la actividad minera.

“Las propuestas comenzaron a ser evaluadas para seleccionar a quienes integrarán la agenda definitiva del ciclo”, detalló el director de Minería, Jerónimo Shantal . Además, explicó: “ Con esta convocatoria buscamos consolidar una verdadera red territorial de aprendizaje, cooperación y alianzas estratégicas , que nos permita fortalecer capacidades locales y construir una minería más sostenible, moderna y regionalmente integrada”.

En esa misma línea, el funcionario remarcó el valor del trabajo conjunto entre sectores: “El alto nivel de participación evidencia la existencia de un entramado de actores con capacidades técnicas, vocación de cooperación y disposición a contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor minera”.

Por su parte, el coordinador de Sostenibilidad de la Dirección de Minería, Javier Frias, subrayó el enfoque estratégico de la iniciativa: “Este espacio nació con la vocación de tender puentes entre el sector productivo, el ámbito académico y el Estado, entendiendo que la sostenibilidad no se construye de manera aislada, sino a partir del diálogo, la formación continua y el intercambio de experiencias. Queremos contribuir a profesionalizar el entramado empresarial y al desarrollo territorial de una cadena de valor minera más sólida”.

Un ciclo que apunta a profesionalizar y fortalecer proveedores locales

Las capacitaciones recibidas se organizaron en torno a ejes considerados estratégicos para el futuro de la minería en Mendoza. Entre ellos se destacan la gestión empresarial responsable y la sostenibilidad, con foco en criterios ambientales, sociales y de gobernanza; la innovación y la eficiencia productiva, orientadas a la incorporación de nuevas tecnologías y a la optimización de recursos; y el financiamiento, la gestión de riesgos y la apertura a nuevos mercados.

Cada propuesta incluyó el título de la actividad, una descripción de los contenidos, información sobre los disertantes y el aporte concreto que podía realizar al fortalecimiento de los proveedores mineros. Los formatos planteados abarcaron exposiciones técnicas, presentación de casos, talleres y paneles de intercambio, con una duración máxima de 45 minutos.