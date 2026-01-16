El Gobierno eliminó el arancel de importación para el papel de diarios, libros y revistas

El Gobierno nacional eliminó los aranceles de importación para los papeles destinados a la impresión de libros, diarios, revistas y publicaciones de interés general.

La medida, oficializada este viernes a través de la resolución 11/2026 del Ministerio de Economía, alcanza a las empresas editoras, diarios e importadores que actúen por cuenta de usuarios directos que utilicen este insumo para fines editoriales.

Para acceder al beneficio de la "alícuota 0" , los interesados deben estar inscriptos en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE).

Esta disposición busca actualizar y simplificar los procedimientos administrativos vigentes, eliminando normativas anteriores que regulaban el seguimiento y control de estas importaciones.

El documento deroga una serie de resoluciones previas que datan del año 1992 para agilizar el sistema de registro.

Planta Impresora Diario Los Andes, pruebas de impresión para el lanzamiento del nuevo formato el dia 28 de junio. Foto archivo Los Andes

Los usuarios que deseen obtener la exención arancelaria deberán presentar una solicitud por única vez a través del Sistema de Trámites a Distancia (TAD) con carácter de declaración jurada.

Una vez aprobada la inscripción, la Dirección de Importaciones emitirá una constancia que se validará de forma automática ante la Dirección General de Aduanas mediante el sistema informático correspondiente.

Las empresas que ya se encontraban registradas bajo el sistema anterior disponen de un plazo de 90 días corridos para completar el nuevo registro y mantener el beneficio.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene un período de 30 días para dictar las normas complementarias que tornen operativa la resolución.