Auriculares Huawei FreeClip 2: cuánto salen en Chile los audifonos inalambricos de moda

Con un diseño abierto y perfil premium, los Huawei FreeClip 2 concentran miradas por su tendencia global. Conoceé su precios en Chile y Argentina.

Los Huawei FreeClip 2 se destacan por su formato open-ear, pensado para un uso cómodo durante todo el día.

Los Huawei FreeClip 2 se convirtieron en uno de los audífonos más comentados del momento por su diseño abierto tipo clip y por una estética que los acerca más al universo de la moda que al de los dispositivos tecnológicos tradicionales.

En redes sociales, vidrieras y tiendas especializadas, ya son señalados como un accesorio en tendencia, elegido por quienes buscan diferenciarse sin resignar funcionalidad.

El diseño y los colores neutros posicionan a estos audífonos como un accesorio alineado con la moda actual.

Este fenómeno se terminó de consolidar cuando los auriculares hicieron su aparición en la Semana de la Moda de París Primavera/Verano 2026, donde se integraron a los looks de pasarela como parte del estilismo, combinados con joyería y prendas de alta gama, marcando un nuevo cruce entre tecnología y moda.

Cuánto salen los Huawei FreeClip 2 en Chile y su precio en dólares y pesos argentinos

Los Audífonos Bluetooth Huawei FreeClip 2 se comercializan en Chile a un valor de $189.990 pesos chilenos. Con un tipo de cambio de $870 CLP por dólar, el precio equivale a USD 218,38. Al trasladar ese monto a la cotización argentina, con el dólar a $1.465 (Banco Nación), el costo estimado es de $320.000 pesos argentinos.

HUAWEI FreeClip 2 Chile

Desde HUAWEI describieron el concepto del producto al afirmar que el FreeClip 2 “parecía un accesorio para el oído: elegante, sofisticado y tan único que deja huella”, una definición que refuerza su posicionamiento dentro del segmento premium y su vínculo con el mundo fashion.

En tanto, en Argentina los mismos auriculares se venden en Megatone a $499.999 pesos argentinos, con una rebaja del 17%, lo que los posiciona por encima de la conversión si los compraras en Chile.

HUAWEI FreeClip 2 Argentina

Cómo son los Huawei FreeClip 2 y por qué marcan tendencia

Los Huawei FreeClip 2 presentan un diseño open-ear que permite escuchar música y sonidos ambientales de manera simultánea, apuntando a una experiencia cómoda y natural. La estructura tipo clip está fabricada con silicona líquida suave y una pieza acústica de policarbonato con aleación de níquel y titanio, pensada para un uso prolongado durante todo el día.

En el apartado técnico, ofrecen hasta 38 horas de autonomía, cancelación de ruido adaptativa, conectividad Bluetooth 6.0 y un rango de frecuencia de 4 Hz a 48 kHz. También cuentan con certificación IP66, lo que garantiza resistencia al polvo y a chorros de agua.

Disponibles en blanco, azul y negro, estos audífonos se alinean con una estética sobria y versátil, fácil de combinar y pensada para acompañar distintos estilos, desde el urbano hasta el deportivo.

