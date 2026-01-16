Monotributo 2026: la nueva escala de ARCA y cuánto se paga en febrero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos valores del monotributo , que actualizan la escala, los topes de facturación y las cuotas mensuales desde febrero de 2026. El ajuste impacta directamente en el monto que deben abonar los contribuyentes del régimen simplificado.

La actualización rige para el período febrero–agosto 2026 y responde al mecanismo de actualización semestral por inflación. En paralelo, ARCA habilitó el proceso de recategorización, que vence el 5 de febrero , una instancia clave para evitar multas y ajustes retroactivos.

La actualización del Monotributo 2026 comenzó a regir el 1 de febrero , en base al IPC acumulado del segundo semestre de 2025 , que determinó un incremento estimado del 14,29% .

El organismo precisó que las modificaciones incluyen “ nuevos topes de ingresos brutos, montos mensuales de impuesto integrado y actualizaciones en las contribuciones previsionales y de salud ”, según lo establece la normativa vigente. Con este ajuste, la escala del monotributo desde febrero de 2026 quedó definida de la siguiente manera:

La recategorización es obligatoria para quienes superaron los límites y vence el 5 de febrero.

Además, desde ARCA confirmaron que “ también se habilita el procedimiento de recategorización , que vence el 5 de febrero ”, para adecuar la categoría según los ingresos de los últimos 12 meses.

Recategorización del Monotributo 2026: pasos, plazos y sanciones

La recategorización del Monotributo 2026 se realiza de forma completamente digital a través del sitio web de ARCA. El trámite requiere ingresar con CUIT y clave fiscal, seleccionar la opción “Recategorizarme”, revisar la información cargada y actualizar los parámetros correspondientes, como ingresos brutos, superficie afectada o consumo energético. Una vez finalizado el proceso, el sistema permite generar el Formulario F.184 y descargar la nueva credencial de pago.

Quedan exceptuados de realizar el trámite quienes no registren cambios en su situación fiscal o quienes aún no hayan cumplido seis meses desde el inicio de actividades. En estos casos, la categoría se mantiene de manera automática.

Desde ARCA advirtieron que no cumplir con el plazo puede generar multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y de los aportes previsionales de la categoría real, además del reclamo de las diferencias no abonadas. También remarcaron que superar el tope de facturación implica la obligación de recategorizarse o, en determinados casos, salir del régimen simplificado y pasar al régimen general.