ARCA lanza la recategorización del monotributo tras el dato de inflación: estas son las nuevas escalas

Los nuevos valores regirán desde enero, aunque el impacto en las cuotas se sentirá a partir de febrero.

Arca anunció las nuevas categorías del monotributo.

Tras conocerse que la inflación de diciembre fue del 2,8%, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) confirmó una variación acumulada del 13,5% entre julio y diciembre de 2025. El activará la actualización de las escalas del monotributo y el inicio del proceso de recategorización para los contribuyentes inscriptos en ese régimen.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 27.743, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) aplica una revisión automática de los parámetros del monotributo en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo se ejecuta dos veces al año, en enero y julio, tomando como referencia la inflación semestral.

La estimación es la siguiente:

Las nuevas escalas del monotributo según estimaciones
Las nuevas escalas del monotributo según estimaciones.

Con la actualización prevista, la categoría A, la más baja del régimen, elevaría su límite anual de facturación de $8.992.597,87 a $10.273.463,76. En paralelo, el impuesto integrado para locación, prestación de servicios y venta de cosas muebles pasaría de $4.182,60 a $4.778,35.

En el extremo superior del esquema, la categoría K incrementaría su tope de facturación anual de $94.805.682,90 a $108.309.385,33. A su vez, el impuesto integrado por locación y prestación de servicios subiría de $1.024.737,89 a $1.170.697,03, mientras que el correspondiente a venta de cosas muebles se ajustaría de $341.579,30 a $390.232,35.

Estimación del nuevo piso de Ganancias.

Estimación del nuevo piso de Ganancias.

Desde Arca informaron que en los próximos días se publicarán las nuevas escalas vigentes y se habilitará el período para que los monotributistas puedan realizar la recategorización, trámite que deberá completarse hasta el 5 de febrero. Así lo indicaron en el sitio web oficial del organismo.

Si bien los nuevos valores rigen desde el 1° de enero, el impacto efectivo en el pago de las cuotas se reflejará a partir de febrero, cuando comiencen a aplicarse los montos actualizados.

