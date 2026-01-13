ARCA actualizó el monotributo 2026: quiénes pagan menos de $100.000 por mes y en qué categoría están

ARCA definió los nuevos valores del monotributo desde enero de 2026 y detalló qué categorías continúan pagando menos de $100.000 por mes.

ARCA actualizó las escalas del monotributo y fijó los montos mensuales según la categoría y el tipo de actividad.

Desde enero de 2026, el monotributo tendrá nuevos valores mensuales tras la actualización definida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ajuste impacta de manera directa en el importe que abonan los contribuyentes, según la categoría asignada y el tipo de actividad declarada.

En este escenario, muchos trabajadores independientes buscan saber quiénes son los monotributistas que deben pagar menos de $100.000 por mes, en qué categoría están y cómo quedan las escalas oficiales del régimen simplificado para el próximo año.

Monotributo 2026: qué monotributistas pagan menos de $100.000 según su categoría Según la información oficial difundida por ARCA, los valores del monotributo se definen a partir de los límites de facturación anual de cada categoría. Desde el organismo indicaron que “los montos de facturación anual establecen la categoría correspondiente para cada monotributista”, lo que determina el importe mensual que debe abonar cada contribuyente.

Impuesto a las Ganancias (2).jpg Los nuevos valores obligan a los monotributistas a revisar su facturación y la recategorización anual. Freepik Con las escalas vigentes desde enero de 2026, los monotributistas que pagan menos de $100.000 por mes son aquellos encuadrados en las categorías A, B, C, D y E, tanto en servicios como en comercio:

Categoría A : $37.085,74

Categoría B : $42.216,41

Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio) En contrapartida, ARCA advirtió que “superar el límite anual establecido implica la obligación de recategorizarse o de abandonar el monotributo para pasar al régimen general”. Bajo este esquema, quienes se ubiquen desde la categoría F hasta la K deberán afrontar pagos mensuales superiores a los $100.000 a partir de enero de 2026.

Qué deben tener en cuenta los monotributistas antes de la recategorización de 2026 Además del aumento en los importes mensuales, la actualización del monotributo obliga a prestar atención a la recategorización anual, que se define según la facturación acumulada de los últimos 12 meses. Revisar este punto será clave para evitar inconsistencias con ARCA. Ajustes en el Monotributo, Ganancias y jubilaciones a partir del IPC de diciembre. Foto: Imagen ilustrativa / Web Las categorías A a E del monotributo quedan por debajo de los $100.000 mensuales desde enero de 2026. Un cambio de categoría no solo implica pagar más impuesto integrado, sino también un incremento en los aportes jubilatorios y la obra social, que forman parte del monto mensual. Por eso, muchos contribuyentes intentan mantenerse dentro de las escalas más bajas. De cara a 2026, conocer con precisión qué categoría corresponde y cuánto se paga por mes será fundamental para sostener la actividad dentro del régimen simplificado y evitar deudas, recargos o la exclusión del monotributo.