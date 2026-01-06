Arca subasta celulares IPhone desde $200.000: cómo anotarse

La subasta se realizará de forma online a través del portal Subastas Banco Ciudad y podrán participar todas las personas mayores de edad.

El próximo el próximo 15 de enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta pública de forma online, donde se rematarán una importante cantidad de dispositivos Apple ,unidades de teléfonos iPhone que fueron decomisados por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Los precios de los dispositivos base se encuentran significativamente por debajo de los valores de mercado. El evento se desarrollará a mediados de este mes y se realizará a través del portal Subastas Banco Ciudad a partir de las 11 horas.

Excelentes precios de dispositivos IPhone Según el catálogo oficial publicado, el lote principal está compuesto por más de 40 dispositivos que van desde modelos clásicos hasta los más recientes. Entre los destacados se encuentran unidades del iPhone 15 (en sus versiones de 128 GB y 256 GB), iPhone 13 e incluso lotes de iPhone 12, con valores que arrancan desde los $213.000.

subasta arca Es fundamental que los compradores tengan en cuenta que los productos se subastan en el estado en que se encuentran. Si bien casi todos los dispositivos figuran como nuevos o en caja cerrada con sello de seguridad, la normativa de Aduana estipula que no cuentan con garantía oficial de fábrica. Por este motivo, el organismo habilitará dos días de exhibición presencial, el 5 y el 6 de enero, en los depósitos correspondientes para que los interesados puedan verificar el estado de los bienes antes de pujar.

Cómo anotarse en la subasta El primer requisito es registrarse como usuario en el portal digital Subastas Banco Ciudad. Una vez creada la cuenta, se debe realizar la inscripción en el remate de ARCA. Es importante destacar que, para validar la participación, se requiere el pago de una caución o garantía de oferta, que generalmente equivale al 10% del valor base del lote deseado. Este monto es reembolsable en caso de no resultar ganador.

Finalizado el remate, el ganador recibirá una notificación vía correo electrónico. A partir de allí, contará con un plazo de 48 horas hábiles para cancelar el saldo restante. Cabe recordar que al precio final de martillo se le deben sumar los impuestos correspondientes, como el IVA del 21% y otros aranceles internos, por lo que se recomienda calcular estos adicionales antes de realizar la oferta final. El retiro de la mercadería corre por cuenta del comprador y debe coordinarse según las condiciones de la terminal aduanera donde se encuentre el lote.