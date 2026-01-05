Qué hay que pagar en enero: ARCA confirmó las fechas para monotributo y autónomos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario oficial de vencimientos de enero de 2026 , con fechas clave que impactan de lleno en monotributistas y trabajadores autónomos . El esquema establece plazos concretos para cumplir con las obligaciones fiscales y previsionales del inicio del año.

Desde el organismo remarcaron que respetar el cronograma es central para evitar sanciones. Las fechas límites de enero varían según el tipo de contribuyente y, en algunos casos, según la terminación del CUIT , por lo que recomiendan revisar el detalle con atención.

El calendario difundido por ARCA fija vencimientos específicos para los dos regímenes más consultados: monotributo y trabajadores autónomos . En el caso de los autónomos , el pago mensual se organiza por terminación de CUIT: los finalizados en 0, 1, 2 y 3 vencen el lunes 5 de enero de 2026 ; los terminados en 4, 5 y 6 , el martes 6 ; y los CUIT que concluyen en 7, 8 y 9 , el miércoles 7 .

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero insistieron en la importancia de cumplir en término y advirtieron de manera textual: “El incumplimiento de las obligaciones dentro de las fechas previstas puede derivar en intereses, multas y otras sanciones administrativas” .

Para los monotributistas , ARCA estableció una fecha única de vencimiento . La cuota mensual del monotributo correspondiente a enero deberá abonarse hasta el martes 20 de enero de 2026 , sin distinción por terminación de CUIT. Esto implica que todos los pequeños contribuyentes comparten el mismo plazo para cumplir con el pago.

El resto de los vencimientos de ARCA y las claves para organizarse

Además del monotributo y los autónomos, el cronograma de ARCA incluye obligaciones para empleadores, trabajadores de casas particulares y responsables inscriptos en el IVA. La presentación y el pago del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) para empleadores vencen entre el 9 y el 13 de enero, según la terminación del CUIT.

El pago obligatorio de casas particulares, mediante el Formulario 102/RT, opera el lunes 12 de enero para todos los casos, mientras que el pago voluntario a través del Formulario 575/RT tiene como fecha límite el jueves 15 de enero.

En tanto, los responsables inscriptos en el IVA deberán presentar la declaración jurada y el Libro de IVA Digital entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero. Desde el organismo señalaron de forma explícita: “Recomendamos anticipar la gestión para evitar demoras del sistema”.

Con varios vencimientos concentrados en la segunda quincena del mes, enero aparece como un período clave para ordenar pagos y presentaciones. Cumplir en término con las fechas límites definidas por ARCA permite evitar recargos, multas y comenzar el año con la situación fiscal al día.