Intentó viajar con su mujer muerta en silla de ruedas en un avión y lo detuvieron

El hombre intentó pasar por el detector de metales cuando un trabajador se acercó a la mujer y al tomar su mano notó que no tenía signos vitales.

Personal del aeropuerto descubrió que la mujer se encontraba muerte minutos previos a subir al avión.

Personal del aeropuerto descubrió que la mujer se encontraba muerte minutos previos a subir al avión. 

Por Redacción Mundo

Una insólita situación ocurrió a finales de 2025 en el aeropuerto de Tenerife, por lo cual un hombre de 80 años fue detenido. El anciano transportaba sin vida a su mujer, en una silla de ruedas, con el objetivo de subir al avión.

Vigilantes de control del aeropuerto descubrieron que la anciana no reaccionaba. En el momento en que el hombre trababa de pasar por el detector de metales junto a su mujer en la silla de ruedas un trabajador se acercó a ella. Al momento en que tomó su mano, el hombre notó que no tenía signos vitales y su temperatura anormalmente baja.

Luego del descubrimiento, de inmediato se activó el protocolo de emergencia y al lugar acudieron agentes, efectivos de seguridad y personal forense para determinar la causa del deceso.

Por su lado, el esposo habría testificado que su mujer habría muerto en el recinto aeroportuario horas antes. Tras obtener los resultados de la autopsia y determinar, que no existían signos de violencia, el hombre detenido fue liberado.

Otra insólita situación en un avión

Un vuelo, con destino a Londres tuvo que retrasar su despegue debido a que la tripulación instantes previos a salir a destino, descubrió que una anciana estaba muerta, a pesar de que su familia había comentado que estaba "cansada".

Ante este descubrimiento, la familia británica fue acusada de intentar trasladar el cuerpo sin vida de una mujer de 89 años sin notificar a las autoridades.

El avión comenzó a rodar por la pista y se dirigía al punto de despegue cuando la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer. Ante esta situación, la aeronave se detuvo y regresó a la puerta de embarque. El incidente provocó un retraso de 12 horas para el resto de los viajeros.

Un portavoz informó los pasajeros en cuestión estaban equivocados, que no sabían que la mujer estaba muerta. Sino que la pasajera tenía un certificado apto para volar y que estaba viva cuando subió al avión.

