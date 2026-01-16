16 de enero de 2026 - 20:05

El dólar oficial continúa a la baja: perdió $35 durante la semana y alcanzó su menor valor en dos meses

La divisa estadounidense comenzó el 2026 en picada en sus distintos tipos de cambio y anotó su mayor baja semanal en dos meses.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial cerró este viernes en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $15 respecto del cierre del jueves. Desde que se inició el 2026, la divisa estadounidense perdió $25 en su cotización del Banco Nación. Sin embargo, esta semana en particular cayó 35 pesos y marcó uno de los niveles más bajos desde hace diez días (cuando se cotizaba por encima de los $1.490).

Lo cierto es que durante la última jornada hábil el tipo de cambio oficial cayó en picada, quedando a $5 de uno de los niveles más bajos en el periodo reciente ($1.450).

La baja en el precio también se extendió a los otros tipos de cambio: en el mercado informal, el dólar blue se vende $5 por debajo de su último cierre, mientras que las cotizaciones financieras también retrocedieron en sus valores y el dólar mayorista quedó por debajo de los $1.445.

Esto se da en un contexto donde el Banco Central (BCRA) implementa el nuevo esquema cambiario y lleva comprado US$562 millones desde enero. A su vez, el Gobierno enfrentó la primera licitación del año, en donde consiguió un rollover del 98% ($9,37 billones) con una fuerte suba en la tasa de interés.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472. Mientras que el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista cerró la semana en $1.443, a pocos pesos del nivel más bajo registrado desde mediados de noviembre, y quedó a 103 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.546,18).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía hasta $1.472,2, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1512,7. Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$44.646 millones.

