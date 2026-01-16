Fuerte temporal con granizo azotó a Tupungato: calles anegadas, árboles caídos y graves daños en cultivos

Una fuerte tormenta con granizo, de tamaño considerable, azotó ayer zonas productivos del Valle de Uco. El departamento más afectado fue Tupungato, según registros de Defensa Civil y videos que productores compartieron en redes.
La tormento se desató ayer por la tarde. Afectó a otras zonas del Valle de Uco, pero ese departamento fue el más afectado.
La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que, como consecuencia del temporal registrado en Tupungato, se contabilizaron un total de 14 intervenciones vinculadas a distintos incidentes ocasionados por las condiciones meteorológicas adversas.
Según el reporte oficial, se registraron tres árboles caídos, siete filtraciones de techo, tres postes caídos y una vivienda anegada. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.
En lo que respecta a afectación de cultivos, la tormenta causó importantes daños en fincas de duraznos, nogales y uva. La mayor caída de granizo se registró en las zonas Centro y La Arboleda de Tupungato, donde el fenómeno presentó un tamaño de chico a mediano, detalló el medio local Cuco Digital.
Ese medio agregó que en Cordón del Plata y San José también se reportó caída de granizo, aunque de tamaño pequeño, acompañada por abundante precipitación de agua.
Tras el temporal, el gobierno provincial evaluará daños a productores para instrumentar eventuales asistencias a los afectados.
