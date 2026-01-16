Fuerte temporal con granizo azotó a Tupungato: calles anegadas, árboles caídos y graves daños en cultivos

Una fuerte tormenta con granizo , de tamaño considerable, azotó ayer zonas productivos del Valle de Uco . El departamento más afectado fue Tupungato , según registros de Defensa Civil y videos que productores compartieron en redes.

Crece la lista: estas son las 20 prepagas que fueron dadas de baja por escandalosos motivos

Ordenan que siga presa la madre de "Cara Cortada": está imputada por comercializar cocaína en Tupungato

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que, como consecuencia del temporal registrado en Tupungato, se contabilizaron un total de 14 intervenciones vinculadas a distintos incidentes ocasionados por las condiciones meteorológicas adversas.

Según el reporte oficial, se registraron tres árboles caídos , siete filtraciones de techo , tres postes caídos y una vivienda anegada . Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

En lo que respecta a afectación de cultivos, la tormenta causó importantes daños en fincas de duraznos, nogales y uva . La mayor caída de granizo se registró en las zonas Centro y La Arboleda de Tupungato, donde el fenómeno presentó un tamaño de chico a mediano, detalló el medio local Cuco Digital.

Ese medio agregó que en Cordón del Plata y San José también se reportó caída de granizo, aunque de tamaño pequeño, acompañada por abundante precipitación de agua.

Tras el temporal, el gobierno provincial evaluará daños a productores para instrumentar eventuales asistencias a los afectados.

Embed

Pronóstico en Valle de Uco

Viernes 16

Cielo con sol y algunas nubes durante gran parte del día. Temperatura máxima alrededor de 33 °C y mínima cerca de 22 °C.

Condiciones mayormente estables y calurosas.

Sábado 17

Jornada con mucho sol y ambiente cálido. Temperatura máxima estimada en torno a 32 °C y mínima cerca de 22 °C.

Continuará buena estabilidad climática.