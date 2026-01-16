16 de enero de 2026 - 10:48

Crece la lista: estas son las 20 prepagas que fueron dadas de baja por escandalosos motivos

El Gobierno nacional depuró más firmas de la salud que no tenían afiliados y mostraban documentación dudosa sobre su funcionamiento.

El Gobierno dio de baja a más de 20 prepagas sin actividad oficial: ya suman 139

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Superintendencia de Servicios de Salud dio este viernes un nuevo paso en el proceso de reordenamiento del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud y oficializó el inicio del procedimiento administrativo de baja para otras 20 empresas de medicina prepaga que, si bien figuraban inscriptas, no registraban actividad real.

La medida quedó formalizada mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.

Las auditorías realizadas en los últimos meses detectaron que se trataba de firmas que no contaban con afiliados, no prestaban servicios médicos y carecían de documentación respaldatoria que acreditara su operatoria dentro del sistema de salud.

En varios casos, tampoco presentaban información básica exigida por la normativa vigente, lo que evidenciaba una habilitación meramente formal, sin funcionamiento efectivo.

El Gobierno nacional dio de baja a m&aacute;s de 20 empresas de medicina prepaga que figuraban en los registros oficiales pero no registraban actividad efectiva

El proceso de reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, luego de que se detectara que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades formalmente habilitadas pero sin actividad real. En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de balances, contratos o información mínima que permitiera verificar su funcionamiento.

Desde el organismo aclararon que las bajas no afectan a empresas que se encuentren prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema. Las firmas alcanzadas por estas medidas no tenían beneficiarios registrados ni brindaban prestaciones al momento de las inspecciones, por lo que no existe impacto sobre los afiliados del sistema de salud privado.

El edicto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para los siguientes agentes del seguro de salud:

  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
  • Mutual Persona John Deere Argentina
  • Asistencia Mutual Aeronavegante
  • Instituto Médico Asistencial IMA
  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  • Asociación Mutual Intercooperativa
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
  • Instituto Materno Infantil S.A.
  • Empy SRL
  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  • Austral Organización Médica Integral
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
  • IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
  • Cardio S.A.

Desde la Superintendencia remarcaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores, fortalecer los mecanismos de supervisión y mejorar la transparencia del sistema. En ese sentido, anticiparon que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar como agentes del seguro de salud.

