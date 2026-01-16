Crece la lista: estas son las 20 prepagas que fueron dadas de baja por escandalosos motivos

La Superintendencia de Servicios de Salud dio este viernes un nuevo paso en el proceso de reordenamiento del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud y oficializó el inicio del procedimiento administrativo de baja para otras 20 empresas de medicina prepaga que, si bien figuraban inscriptas, no registraban actividad real.

Argentina aceptará la Green Card como documentación válida para el ingreso de turistas y hombres de negocios

Las auditorías realizadas en los últimos meses detectaron que se trataba de firmas que no contaban con afiliados , no prestaban servicios médicos y carecían de documentación respaldatoria que acreditara su operatoria dentro del sistema de salud.

En varios casos, tampoco presentaban información básica exigida por la normativa vigente, lo que evidenciaba una habilitación meramente formal, sin funcionamiento efectivo.

El nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana . Con estas decisiones, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 desde el inicio de la actual gestión, todas ellas sin actividad comprobable. Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo central es depurar el padrón y contar con un registro actualizado de agentes que efectivamente operen dentro del sistema de salud argentino.

Prepagas aumentarán 4% en febrero El Gobierno nacional dio de baja a más de 20 empresas de medicina prepaga que figuraban en los registros oficiales pero no registraban actividad efectiva Ilustrativa

El proceso de reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, luego de que se detectara que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades formalmente habilitadas pero sin actividad real. En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de balances, contratos o información mínima que permitiera verificar su funcionamiento.

Desde el organismo aclararon que las bajas no afectan a empresas que se encuentren prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema. Las firmas alcanzadas por estas medidas no tenían beneficiarios registrados ni brindaban prestaciones al momento de las inspecciones, por lo que no existe impacto sobre los afiliados del sistema de salud privado.

El edicto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para los siguientes agentes del seguro de salud:

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Desde la Superintendencia remarcaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores, fortalecer los mecanismos de supervisión y mejorar la transparencia del sistema. En ese sentido, anticiparon que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar como agentes del seguro de salud.