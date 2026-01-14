El Gobierno le dio de baja a tres empresas de medicina prepaga: cuáles son los motivos

El Gobierno resolvió eliminar del registro a tres entidades de medicina prepaga que no tenían afiliados ni actividad. La medida se suma a un proceso más amplio que, desde el inicio de la gestión actual, ya dejó fuera del sistema a más de 110 compañías.
En el contexto del reordenamiento del sistema de salud argentino, el Gobierno nacional dispuso avanzar con la baja de tres empresas que contaban con inscripción provisoria para operar como prepagas. La medida fue anunciada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y alcanza a Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA), entidades que carecían de afiliados y se encontraban inactivas.
Según informó el organismo oficial mediante un comunicado, se inició el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva de estas compañías en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y, en consecuencia, eliminar su registro provisorio. La decisión se apoya en la falta de actividad y en el incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Desde la OSPA difundieron un comunicado para aclarar el alcance de la medida y llevar tranquilidad a los usuarios. Allí explicaron que la baja se refiere únicamente a la autorización para funcionar como prepaga, otorgada hace más de dos décadas, y que nunca llegó a ponerse en marcha bajo ese formato. Además, precisaron que el pedido de baja había sido realizado por la propia entidad tres años atrás y que su oficialización fue publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Una situación similar se registró con Sancor Medicina Privada y Staff Médico, ambas vinculadas a Sancor Salud. En estos casos, el retiro del registro también había sido solicitado de manera voluntaria, por lo que la oficialización del proceso no implica interrupciones en la cobertura de afiliados.
Desde el inicio de la actual gestión, más de 110 compañías de medicina privada fueron dadas de baja. La SSS profundizó las tareas de fiscalización y exigió la presentación de documentación obligatoria, como padrones, balances, cartillas, estados contables y contratos con prestadores. Este control permitió detectar entidades que figuraban inscriptas de forma provisoria, pero que nunca habían presentado la información requerida.
El listado difundido por las autoridades incluye prepagas, mutuales, cooperativas y empresas de emergencias médicas que, tras las auditorías, fueron excluidas del sistema sanitario por no cumplir con las condiciones exigidas para operar.
Las prepagas que el Gobierno retiró del sistema:
- Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
- Grupo Proyectar S.R.L.
- Clínica Espora S.A.
- Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
- SEM Olavarría S.R.L.
- Emergencia Médica Privada S.A.
- Grupo IE Traslados S.A.
- Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
- Medinals S.A.
- Del Sol S.A.
- Veramed SRL
- Cardioblas S.A.
- Formar Salud S.A.
- VFMH Desarrollos S.A.
- Salud Patagónica S.A.
- UB Asistencial S.A.
- Cobertmed SRL
- Azul Salud S.A.
- Alianza Mediterránea de Salud S.A.
- Premium Traslados S.R.L.
- Carmed S.R.L.
- Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
- Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
- Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
- Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
- Cooperativa Bienestar Ltda.
- Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
- Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
- Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
- Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
- Asociación Mutual San Isidro Labrador
- Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
- Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
- Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
- Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
- Asociación Mutual Trabajo y Progreso
- Asociación Mutual Renacer
- Asociación Mutual 22 de Julio
- Asociación Mutual Bancaria
- Mutual Agua y Energía Salta
- Mutual de Docentes Privados
- Asociación Mutual Crecer
- Centro Gallego Sociedad Mutual
- Asociación Mutual Triángulo
- Mutual de Integración Latinoamericana
- Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
- Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
- Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
- Asociación Mutual Todos Unidos
- Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
- Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
- Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
- Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
- Asociación Mutual Pedro Campos
- Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
- Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
- Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
- Mutual Solidaria Génesis
- Magna Salud S.R.L.
- OMSA Prosal S.A.
- Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
- Emergencias Médicas Santa María S.A.
- Medicina Asistencial Privada S.R.L.
- Medycin S.R.L.
- IE Emergencias Chivilcoy S.A.
- Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
- Compañía Global de Salud S.A.
- Vivir Medicina Privada S.A.
- Medical S.R.L.
- Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
- Siempre S.R.L.
- Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
- Roma Salud S.A.
- Opsal S.A.
- Master Med System S.R.L.
- Coseguro Total S.R.L.
- Centro Médico del Parque SDH
- Mitre Medical Network S.A.
- Salud Total S.A.
- Confederada Salud SRL
- Noba Pampa Salud SRL
- Quince
- MPN Medical International S.A.
- Compañía Mediterránea de Salud S.A.
- Gerenciar Salud SRL
- Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
- Prepaga SRL
- Aio Care S.R.L.
- Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
- Centro Salud S.A.
- Medicina Argentina S.A.
- Sid Medical S.A.
- Acarti S.A.
- Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
- Comese Coop. Ltda.
- Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
- Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
- Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
- Mutual de Activos y Pasivos
- Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
- Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
- Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
- Mutual Doce de Enero
- Asociación Mutual de Óptica Integral
- Asociación Mutual Versailles
- Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
- Asociación Mutual Los Andes
- Amtapra
- Asociación Mutual Arquitas
- Asociación Mutual Veteranos Argentinos
- Mutual Ibatin
- Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
- Staff Médico S.A.,
- Sancor Medicina Privada S.A
- Obra Social del Personal Aeronáutico