El Gobierno le dio de baja a tres empresas de medicina prepaga: cuáles son los motivos

El Gobierno avanzó con la baja en el marco del reordenamiento del sistema sanitario impulsado por el Gobierno. Ya llevan suspendidas 110 compañías.

El Gobierno resolvió eliminar del registro a tres entidades de medicina prepaga que no tenían afiliados ni actividad. La medida se suma a un proceso más amplio que, desde el inicio de la gestión actual, ya dejó fuera del sistema a más de 110 compañías.

En el contexto del reordenamiento del sistema de salud argentino, el Gobierno nacional dispuso avanzar con la baja de tres empresas que contaban con inscripción provisoria para operar como prepagas. La medida fue anunciada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y alcanza a Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA), entidades que carecían de afiliados y se encontraban inactivas.

Según informó el organismo oficial mediante un comunicado, se inició el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva de estas compañías en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y, en consecuencia, eliminar su registro provisorio. La decisión se apoya en la falta de actividad y en el incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Desde la OSPA difundieron un comunicado para aclarar el alcance de la medida y llevar tranquilidad a los usuarios. Allí explicaron que la baja se refiere únicamente a la autorización para funcionar como prepaga, otorgada hace más de dos décadas, y que nunca llegó a ponerse en marcha bajo ese formato. Además, precisaron que el pedido de baja había sido realizado por la propia entidad tres años atrás y que su oficialización fue publicada recientemente en el Boletín Oficial.

Una situación similar se registró con Sancor Medicina Privada y Staff Médico, ambas vinculadas a Sancor Salud. En estos casos, el retiro del registro también había sido solicitado de manera voluntaria, por lo que la oficialización del proceso no implica interrupciones en la cobertura de afiliados.