Nuevas ambulancias con inclusión: por primera vez Mendoza tendrá 2 para personas con obesidad mórbida

Con la intención de fortalecer la atención de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta en Mendoza , el Gobierno incorporó 8 nuevas ambulancias para el sistema público de salud . Pero además, los cambios tienen una perspectiva inclusiva: es que de ellas, 2 son para personas con obesidad mórbida , algo que destacan como inédito en las prestaciones que se ofrecen en la provincia tanto en el ámbito público como privado.

Los nuevos vehículos serán incorporados al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y se suman a una serie de cambios que se viene realizando en el área. La asistencia que brinda este servicio público ha sido objeto de cuestionamientos por las demoras en ciertas zonas más alejadas y se ha señalado que el problema es que no había suficientes vehículos para la cobertura territorial que debían afrontar. Ahora, aseguran que se ha reducido en 3 minutos el tiempo de respuesta.

Las unidades fueron adquiridas con fondos del Reforsal , el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza que apunta a una mejor gestión de los recursos y recupero de las prestaciones que se brindan a obras sociales, prepagas y extranjeros y para reforzar el financiamiento sanitario. Comenzó a implementarse en agosto de 2024 y es una pata fundamental de la gestión por lo que el Gobierno se encarga de resaltar sus virtudes.

La iniciativa forma parte del plan de trabajo 2024-2030 del Ministerio de Salud y Deportes , orientado a optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la calidad de atención y aumentar la eficiencia en la gestión de recursos.

En agosto, el Gobierno de Mendoza anunció un “lavado de cara” completo para el SEC . Se trata de una reestructuración con diferentes aristas entre las que se cuentan uno de los cambios más llamativos: desde ese entonces hay tres tipos de ambulancias, con diferente grado de complejidad y cada tipo tendrá colores diferentes.

En aquel entonces se incorporaron 12 nuevas ambulancias de alta complejidad, totalmente equipadas, lo que elevó a 34 los móviles disponibles. Hasta ese momento se contaba con 22 unidades con lo cual se trató de un aumento de 50% en la flota. Con las nuevas incorporaciones ya suman 42 y casi se duplicaron en 5 meses.

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, presentaron las ocho ambulancias de unidad de terapia intensiva (UTI) adquiridas por el Gobierno de Mendoza. Destacaron que el objetivo es fortalecer la atención de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta en todo el territorio mendocino.

Durante el acto, Cornejo puso en valor el rol del sistema público de salud al declarar que “los hospitales públicos de Mendoza atienden a muchas obras sociales que no cuentan con efectores propios para cubrir gran parte de las prestaciones”, a lo que añadió que la incorporación de estos vehículos “es un orgullo para la provincia y también para nuestro gobierno, porque estamos ampliando cada vez más la cobertura”.

En ese sentido, el mandatario explicó: “Estamos cobrando los servicios a las obras sociales y también a los extranjeros que se atienden o sufren accidentes en el sistema público. Todo lo que se recauda a través del Reforsal vuelve al sistema de salud. Con esos fondos, el año pasado compramos 12 ambulancias y ahora estamos incorporando ocho más”.

Cornejo destacó que “las 20 ambulancias adquiridas con fondos del Reforsal vienen a fortalecer las 22 unidades que ya tenía el Servicio de Emergencias Coordinado, y además están mejor equipadas, con tecnología de última generación, equipos de trauma y prestaciones que las ambulancias anteriores no tenían”.

Ambulancias inclusivas para personas con obesidad

En cuanto a las ambulancias para pacientes con obesidad mórbida Cornejo explicó que una de estas unidades va a estar destinada al Hospital Schestakow, en el Sur provincial, y la otra al Hospital Central, “para cubrir todo el Gran Mendoza". Además, destacó que “no existían ambulancias de este tipo ni en el sector público ni en el privado, y hoy Mendoza da un paso importante en términos de equidad y calidad de atención”.

Además, hizo hincapié en que estos cambios tienen impacto en la velocidad de respuesta: “Estamos reduciendo en promedio tres minutos los tiempos de asistencia. Todavía estamos lejos de los estándares internacionales, pero cada vez más cerca, y eso se traduce en una mejor capacidad de respuesta ante las emergencias”.

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero destacó que las nuevas unidades están equipadas “con la máxima tecnología disponible en el mercado”.

Las 12 adquiridas en agosto también consideraban a personas con obesidad: cuentan con camillas para pacientes de hasta 250 kg. Tienen además respiradores a turbina, videolaringoscopios, electrocardiógrafos, equipos de trauma, botiquines completos, cardiodesfibriladores, oxígeno central,, sensores de vientos laterales y un kit completo de atención prehospitalaria para adultos y pediátricos.

Asimismo vienen con un innovador sistema de seguridad que frenan cuando detectan un objeto que interrumpe su trayectoria.

Recupero de prestaciones e inversión

La inversión total destinada a esta licitación es de $1.305.760.000. El funcionario remarcó que el año pasado el Reforsal recaudó más de $17.000 millones. “Con menos del 10% de esos recursos logramos realizar esta inversión estratégica para el sistema público”, subrayó y agregó para poner en valor la estrategia: “Estamos dejando atrás un estado bobo e ineficiente para entrar en un círculo virtuoso”.

“Pongo dos ejemplos porque han estado en los medios últimamente. Dos ciudadanos, uno de Suiza y el otro de Bulgaria, estuvieron en la provincia, tuvieron accidentes. Ambos tuvieron que ser rescatados también con ayuda de la policía y el helicóptero”, relató el ministro a la prensa. “A ambos ciudadanos se les cobró a su seguro internacional -continuó- a uno, unos 7 millones de pesos, al otro 13 millones, es decir, en los últimos 20 días se les cobró a esos dos extranjeros 20 millones de pesos que se vuelcan en el sistema público. Es muy importante porque son impuestos de los mendocinos, son recursos de los mendocinos que estamos recuperando y que estamos reinvirtiendo, como es el caso de estas ambulancias, en el propio sistema público”, enfatizó.