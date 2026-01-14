Maipú consolida su desarrollo urbano con el 90% del Plan de Asfalto cumplido

El Municipio continúa con su ambiciosa iniciativa que busca poner en valor diversas zonas del departamento, interconectar distritos, generar conectividad física y mejorar senderos productivos.

La Municipalidad de Maipú avanza fuertemente con su Plan de Asfalto 2025-2026, una propuesta integral de mejoras de infraestructura en el departamento. Actualmente, concluyeron las tareas en el 90% de las 450 cuadras anunciadas.

Las obras no se limitan a la pavimentación de calles, sino que responden a un objetivo integral de mejoras en la vida cotidiana de los vecinos. Así, hasta el momento, ya se han beneficiado más de 8.500 familias de Maipú.

De esta manera, en muchos casos se conjugaron obras complementarias como la construcción de cloacas, vinculaciones de agua, recambio de luminarias y recuperación de espacios públicos.

Vinculación productiva e interconexión entre distritos Las tareas también se han extendido al perfeccionamiento de los carriles productivos. Por esto, se impulsaron obras claves como la de calle Jerónimo Ruiz, destinada a la conexión con Ruta 60 y Rodríguez Peña, el corredor industrial central de la provincia de Mendoza.

Junto a la renovación de la infraestructura vial urbana, se ha avanzado en la puesta en valor de diferentes zonas del departamento y la interconexión entre distritos. Estas labores tienen, además, un objetivo estratégico de mejoramiento en la vinculación de los ejes productivos.