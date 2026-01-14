La Ciudad y Luján celebraron la Certificación Oro What Works Cities 2025

El intendente Ulpiano Suarez y su par Esteban Allasino destacaron este reconocimiento que posiciona a los departamentos entre las principales ciudades de excelencia de América. La comuna capitalina alcanza la máxima distinción, luego de haber sido destacada con el nivel Plata en el 2024.

En la plaza Independencia, los intendentes de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, anunciaron frente a la prensa la distinción obtenida con la Certificación Oro What Works Cities 2025, otorgada por Bloomberg Philanthropies. Fue este miércoles 14 de enero. De esta forma, los departamentos mendocinos son reconocidos entre las ciudades más avanzadas de América en el uso estratégico de datos para la toma de decisiones.

Con mucho entusiasmo, los líderes comunales contaron a los medios el proceso realizado para obtener esta certificación, la cual, en la Argentina, hasta ahora sólo ostentaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, destacaron la importancia de utilizar la evidencia para planificar, gestionar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Esta es una muy buena noticia no sólo para la Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo, sino para toda la provincia. Hoy podemos comunicar oficialmente la obtención de la Certificación Oro What Works Cities, otorgada por Bloomberg Philanthropies, un reconocimiento internacional a una forma de gestionar basada en datos y evidencia, con mayor transparencia y con las personas en el centro de cada decisión. Es el resultado de meses y años de trabajo de equipos técnicos comprometidos, que entienden que profesionalizar la gestión es fundamental para brindar mejores servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Haber alcanzado este nivel, que sólo lograron muy pocas ciudades del continente, es un orgullo y también un desafío para seguir elevando los estándares de gestión pública”, afirmó Ulpiano Suarez.

Seguidamente, Esteban Allasino puntualizó: “En la Argentina hay más de 2.300 municipios y en todo el continente americano alrededor de 37.000 ciudades. Cualquiera podría presentarse a este proceso de certificación, pero hacerlo implica cumplir estándares muy exigentes y someterse a una evaluación profunda. Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza ya habían alcanzado la certificación inicial y hoy forman parte de un grupo muy reducido: sólo tres ciudades argentinas y apenas siete en todo el continente lograron esta recertificación. Detrás de este reconocimiento hay una forma de gestionar basada en datos, transparencia y rendición de cuentas, donde cada decisión pública debe estar justificada. Que dos ciudades mendocinas integren este nivel de excelencia es un orgullo y también una invitación a compartir buenas prácticas para que más municipios puedan elevar sus estándares de gestión”.