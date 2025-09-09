Atención de urgencias y regulación de ambulancias: los dos nuevos proyectos que presentó el Gobierno en Salud

El ministro de Salud y Deportes , Rodolfo Montero , presentó en la Cámara de Senadores dos proyectos de ley orientados a reforzar el sistema de atención sanitaria en la provincia. Las iniciativas buscan crear la carrera de Técnico Superior en Emergentología y, establecer un marco regulatorio para los Servicios Sanitarios Extrahospitalarios .

Medicamentos importados: un laboratorio explicó por qué el Gobierno accede a precios mucho más baratos

La importación de medicamentos produce ahorros de hasta el 90% y sigue creciendo

El primero de los proyectos propone la creación de la carrera de Técnico Superior en Emergentología , una formación específica orientada a dotar al sistema sanitario de profesionales capacitados en la atención de urgencias y emergencias .

La iniciativa apunta a jerarquizar la disciplina , otorgándole un reconocimiento académico formal y respondiendo a la creciente demanda de personal calificado en esta área.

Con el ministro de Salud, @RodoMontero83 , y el presidente provisional del Senado, @MartinKerchner , presentamos dos nuevos proyectos de ley que nos permiten alcanzar las 30 iniciativas impulsadas en esta gestión para modernizar el sistema sanitario de Mendoza. Estas propuestas… pic.twitter.com/C96bARVixU

El plan de estudios contempla tanto la formación teórica como la práctica, con énfasis en la intervención rápida, protocolos de atención y coordinación interinstitucional .

Desde la cartera sanitaria sostienen que contar con técnicos superiores permitirá mejorar la capacidad de respuesta en situaciones críticas y ampliar la disponibilidad de recursos humanos capacitados para el sistema de salud público y privado.

ADJUNTO-0000082220_E_82220_Ley_PE_Tecnico_Superior_en_Emergentologia_firmado__2025-09-08-16-10-55

Regulación de los servicios extrahospitalarios

El segundo proyecto establece la regulación de los Servicios Sanitarios Extrahospitalarios, que incluyen a las empresas de ambulancias, traslados programados, móviles de emergencia y prestadores privados que operan fuera del ámbito hospitalario.

El texto propone fijar estándares mínimos de calidad en equipamiento, recursos humanos y procedimientos, además de crear mecanismos de habilitación, control y fiscalización por parte de la autoridad sanitaria.

El objetivo es garantizar que los pacientes reciban una atención adecuada y segura, al mismo tiempo que se asegura un marco normativo claro para quienes trabajan en el sector.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodoMontero83/status/1965106958723416185&partner=&hide_thread=false Presentamos en la Legislatura dos proyectos de ley para fortalecer la salud en áreas críticas: uno regula el ejercicio de la Tecnicatura Superior en Emergentología y el otro moderniza los servicios extrahospitalarios. pic.twitter.com/ygNi7g4aPS — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) September 8, 2025

Según explicaron desde el ministerio, la falta de regulación específica ha generado en los últimos años una diversidad de prácticas y niveles de servicio, lo que hace necesario un ordenamiento legal que unifique criterios y brinde mayor previsibilidad.

Ambas propuestas forman parte de una estrategia del Ministerio de Salud y Deportes que busca profesionalizar el recurso humano y ordenar los servicios vinculados con la atención de emergencias.

Para el ministro Montero, avanzar en marcos legales de este tipo es "fundamental para acompañar la evolución del sistema de salud y dar respuesta a las demandas sociales".

Los proyectos continuarán ahora el proceso legislativo en la Cámara Alta, con su debate en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto.