"Desempato yo": Hebe Casado confirmó que no demorarán la aprobación de la reforma del empleo público

Fuego amigo: Hebe Casado analizó el gabinete de Milei y dijo que Petri como ministro es "un buen legislador"

En una entrevista que le realizó "La Lengua Suelta", la mesa política del programa Hermoso Caos de Aconcagua Radio , la vicegobernadora confirmó que el oficialismo avanzará con la aprobación del proyecto a pesar de las protestas de los gremios y el rechazo público del PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde (como se vio en Diputados).

" Si empatamos, desempato yo. Así que va a ser la segunda vez que me toque desempatar ", sostuvo Casado. Y ratificó que " es una política de Estado, no se va a patear. Se va a tratar, se va a discutir y se va a aprobar. Si no, no la hubiéramos presentado".

Casado habla de un posible empate porque Cambia Mendoza en la Cámara Alta tiene 19 bancas , mientras que la oposición en su conjunto acumula el mismo número. El peronismo, La Unión Mendocina y el Partido Verde votaron en contra en la Cámara Baja y tienen respectivamente 17 bancas.

A ellos se suman los monobloques de Armando Magistretti (PD) y Duilio Pezzutti (Podemos Encuentro Peronista) , que no tuvieron correspondencia en Diputados, por lo cual su decisión es un misterio aún. Sí alguno de ellos optara por aprobar la iniciativa, no sería necesario el voto final de Casado.

Manifestación de ATE en la Legislatura contra la Reforma Laboral Manifestación de ATE y demás sindicatos estatales en la Legislatura contra la reforma del Estatuto del Empleado Público Los Andes

Por lo pronto, el proyecto de ley comenzará a tratarse este miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hacienda y Presupuesto y Asuntos sociales y trabajo, que presiden los senadores Walther Marcolini (UCR), Ángela Floridia (UCR) y Flavia Manoni (LUM), respectivamente.

Al igual que ocurrió en la Cámara Baja, la iniciativa será presentada por los asesores de Gobierno, Ricardo Canet y Javier Urrutigoity. En tanto, la próxima semana tienen previsto citar a los gremios estatales para que compartan sus observaciones sobre el proyecto, confirmaron fuentes legislativas a Los Andes.

Qué dice el proyecto

La ley impulsa la creación de la categoría de personal de planta interino, basandose en jurisprudencia que "reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente".

También se definen los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia —los agentes permanentes efectivos— y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.

Además plantea la eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos, en línea con los principios republicanos y constitucionales. Asimismo, se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.

El proyecto también precisa que el estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público.

En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.