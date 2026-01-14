14 de enero de 2026 - 22:11

El Gobierno declaró como organizaciones terroristas a facciones de la Hermandad Musulmana

La medida se adoptó en el marco de los compromisos internacionales de la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional declaró este miércoles como organizaciones terroristas a las facciones de la Hermandad Musulmana con presencia en Líbano, Egipto y Jordania. Además instruyó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Según informó la Oficina del Presidente, la decisión se adoptó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente”.

El comunicado oficial precisó que la medida fue impulsada por el presidente Javier G. Milei y adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. La resolución se fundamenta en informes oficiales que acreditan “actividades ilícitas de carácter transnacional”.

Entre los elementos considerados se mencionan “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación de estos grupos al RePET permite “fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad”.

Asimismo, destacaron que la decisión refuerza la cooperación internacional con otros países que ya designaron a esta agrupación como organización terrorista, entre ellos Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes y Egipto, país en el que se originó el movimiento.

El comunicado recordó además que el Presidente “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, en línea con decisiones previas como la designación de Hamás y, más recientemente, del Cartel de los Soles.

“Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”, concluyó el texto oficial.

