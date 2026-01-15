Córdoba: un joven de 16 años permanece internado luego de que explotara su celular

Un adolescente de 16 años permanece internado en la ciudad de Córdoba luego de haber sufrido quemaduras en el 60 % de su cuerpo a raíz de la explosión de su teléfono celular , que derivó en un incendio en su vivienda del barrio Juniors .

Según informó Cadena 3 , el hecho ocurrió el 2 de enero , cuando el joven, identificado como Benjamín , se encontraba limpiando el patio de su casa. De acuerdo con el testimonio de su madre, el adolescente enchufó el celular y lo apoyó sobre una mesa de trabajo cuando, por causas que aún se investigan, el dispositivo explotó.

Como consecuencia, una chispa alcanzó un bidón de thinner que se encontraba en el lugar y provocó una rápida propagación del fuego. “El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego” , relató Eugenia, la madre del joven, en diálogo con el medio local.

La mujer explicó que su hijo decidió atravesar las llamas para pedir ayuda. “Tomó la decisión de no respirar y taparse la cara para poder pasar” , detalló.

Tras el incidente, el adolescente fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba , donde inicialmente los médicos evaluaron que presentaba quemaduras en el 40 % del cuerpo . Sin embargo, luego de ser intervenido quirúrgicamente, el diagnóstico fue actualizado y se determinó que las lesiones alcanzaban el 60 % .

“El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total de las quemaduras”, explicó su madre a Cadena 3.

Posteriormente, Benjamín fue derivado al Hospital de Córdoba, donde continúa internado. “Sus vías respiratorias funcionan bien, también el riñón y el corazón”, aclaró Eugenia sobre su estado de salud actual. Si bien se informó que se encuentra fuera de peligro, los médicos estiman que podría recibir el alta recién dentro de unos cuatro meses.

Finalmente, la madre del adolescente destacó el mensaje de concientización que su hijo desea transmitir tras el accidente: “Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que le pasó”.

Según precisó, el dispositivo involucrado era un celular gamer que el joven había adquirido hacía siete meses, un tipo de teléfono que cuenta con funciones avanzadas, como software específico y baterías de carga rápida, orientadas a un mayor rendimiento para videojuegos.